Sira O Tri, la festa di Sant’Agata entra nel vivo: emozione per concerto e fuochi

Piazza Duomo è un "tappeto" di gente pronta ad assistere all'inizio dei festeggiamenti agatini a Catania.

La festa di Sant’Agata 2024 è iniziata: con il 3 febbraio – e in particolare con i fuochi d’artificio e il concerto della sera del tre (Sira O Tri) – i festeggiamenti a Catania entrano nel vivo. Un mix di emozioni, sorprese e felicità nelle migliaia di devoti e turisti giunti da ogni parte della provincia e del mondo per assistere alla terza festa religiosa più grande al mondo.

Il fascino di Catania durante i festeggiamenti agatini ha colpito perfino la premier Giorgia Meloni, che – nell’ambito della visita istituzionale per la firma del contratto di sviluppo relativo al nuovo finanziamento per la giga factory nell’ambito del Pnrr – approfitterà del tempo a disposizione per assistere ai momenti più belli della festa.

Sira O Tri, Sant’Agata 2024: il programma

Piazza Duomo è già colma di fedeli, turisti, cittadini da tutto il capoluogo etneo dal primo pomeriggio del 3 febbraio. C’è chi ha assistito all’inizio della festa con la sfilata della Carrozza del Senato e la tradizionale offerta della cera, chi invece inizierà la “maratona” agatina con “A Sira O Tri”, ascoltando prima il concerto dell’orchestra giovanile del Conservatorio Bellini (ore 19.30 circa) e poi ammirando i fuochi d’artificio (ore 21.45/22 circa) che – secondo la tradizione – dovrebbero “svegliare” la Santa che dorme nella sua “cameretta” in Cattedrale.

Le novità del 2024

La prima novità della Sira O Tri della festa di Sant’Agata 2024 è l’orario. Al contrario degli anni precedenti, i presenti in piazza Duomo potranno ammirare i fuochi solo poco prima delle 22, cioè dopo aver assistito al concerto dei giovani del Conservatorio Bellini.

Il concerto è composto da due parti: una dedicata agli inni sacri, come di consueto nel corso di una festa religiosa, e una seconda con l’esibizione di noti artisti siciliani (Rita Botto, Giuseppe Castiglia, Mario Incudine, I Lautari, Maria Francesca Mazzara, Etta Scollo, Vincenzo Spampinato, il soprano Desireè Roncatore e la conduzione di Salvo La Rosa).

Tra i due momenti, alle 20.45 circa, era stata annunciata una sorpresa hi-tech per rendere speciale “A Sira O Tri” di Sant’Agata 2024. Il sindaco Trantino, però, nella presentazione del programma della festa, non ha voluto svelare di cosa si tratti prima del grande show della sera del 3 febbraio.

L’ingresso in piazza Duomo è limitato (9mila persone), come previsto dalle misure di sicurezza per i festeggiamenti.

Qual è la sorpresa della Sira O Tri?

Si parlava di uno spettacolo con i droni per accompagnare la musica. Pare, però, che ci sia stato un contrordine all’ultimo minuto, per presunte questioni di sicurezza. I droni si sarebbero alzati in volo, ma sarebbero rientrati.

Sant’Agata 2024 LIVE, segui la diretta

QdS segue in diretta i momenti più belli della festa di Sant’Agata 2024, ecco l’articolo per accedere al programma e a tutte le informazioni utili.

Si ricorda che i video dei momenti religiosi della festa saranno concessi dall’Arcidiocesi di Catania agli organi di stampa e si potranno guardare in diretta.