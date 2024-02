DIRETTA | Fedeli “riabbracciano” Sant’Agata: la Messa dell’Aurora

LIVE - Inizia la festa a Catania: fedeli riuniti al Duomo per accogliere la Santa Patrona.

In diretta dalla Cattedrale di Catania la Messa dell’Aurora: un momento che inizia con l’esposizione delle Reliquie di Sant’Agata e si conclude con l’uscita di Sant’Agata in piazza Duomo e l’inizio del giro esterno. C’è tanta emozione tra i fedeli, che non vedono l’ora di poter accompagnare la Santa Patrona per le vie del capoluogo etneo.

Subito dopo inizierà il giro esterno della città.

Messa dell’Aurora 2024: programma e cerimonia

L’esposizione delle Reliquie

Uno dei momenti più emozionanti della festa, che precede la Messa dell’Aurora e la prima “uscita” della santa, è l’esposizione delle Reliquie di Sant’Agata. Curiosità: di solito sono custodite nel sacello di Sant’Agata e sono visibili solo durante le festività agatine di febbraio e agosto. Si trovano in uno scrigno in argento sbalzato e cesellato. Altra curiosità: nel sacello c’è una sola mammella di Sant’Agata, perché l’altra di trova a Galatina. Il velo, invece, si trova in un reliquiario a fiala in argento sbalzato.

Messa dell’Aurora, l’omelia

Ore 6.41: Durante la Messa dell’Aurora si prega per la vittima dello stupro di Villa Bellini e tutte le vittime di violenza. “Signore, dona loro la forza di riprendersi e di cancellare dalla loro memoria quest’ombra e donaci una cultura di maggiore rispetto, che non riduce le persone – soprattutto le donne – a cose”: queste le parole.

Ore 6.35: Si registra un malore all’interno della Cattedrale, intervengono i soccorritori.

Ore 6.20: L’esempio di Don Pino Puglisi viene accostato a quello di Agata. “Il mito è manipolabile, ma il Vangelo e i suoi martiri no. I martiri hanno una portata etica, che è quella del Vangelo”.

Ore 6: inizia la Messa dell’Aurora. L’Arcivescovo saluta le autorità, i fedeli e i pellegrini in viaggio: “Oggi ciascuno di noi si sente popolo e Catania oggi presenta a Dio i peccati della città”.

Ore 5.35: La Santa viene presa dal sacello e viene mostrata agli occhi dei fedeli.

In aggiornamento

Il giro esterno

Dopo la Messa dell’Aurora, il programma di Sant’Agata 2024 procede con il giro esterno. Ecco le tappe:

piazza Duomo

via Cardinale Dusmet

via Calì

via Vittorio Emanuele II

piazza dei Martiri

via VI Aprile

piazza Papa Giovanni XXIII (stazione)

viale della Libertà

piazza Iolanda

via Umberto

via Grotte Bianche

piazza Carlo Alberto

via San Gaetano alla Grotta

piazza Stesicoro

via Cappuccini

piazza San Domenico

via Santa Maddalena

via Plebiscito (nord)

via Vittorio Emanuele II

piazza Risorgimento

via Aurora

via Palermo

piazza Palestro

via Garibaldi

via Plebiscito (sud)

via Cristoforo Colombo

via Cardinale Dusmet

piazza Duomo

Il 5 febbraio, dopo il rientro in Cattedrale, ci saranno il Pontificale e poi – nel pomeriggio e per tutta la notte – si procederà al giro interno lungo via Etnea.

Sant’Agata 2024 LIVE, segui la diretta

I video all’interno della Chiesa sono concessi dall’Arcidiocesi di Catania. Foto di Daniele D’Alessandro, di Salvatore Rocca e della Diocesi