DIRETTA | Pontificale di Sant’Agata 2024: l’omelia in Cattedrale

Uno dei momenti più emozionanti della festa di Sant’Agata 2024 è arrivato: il Pontificale in Cattedrale, che precede l’inizio del giro interno lungo la storia via Etnea.

Il momento del rientro di Sant’Agata visto dalla Cattedrale e pubblicato dall’Arcidiocesi di Catania.

Pontificale di Sant’Agata 2024

La messa del Pontificale, presieduta dalle principali cariche religiose locali, si celebra nella mattina del 5 febbraio, giorno di Sant’Agata, intorno alle ore 10.15. Un momento di preghiera e riflessione, come diversi altri durante la festa (a partire dalla Messa dell’Aurora e dai discorsi alla città di Barbaro Scionti in piazza Duomo e in piazza Stesicoro), dedicato esclusivamente ai fedeli. Durante la messa, il busto reliquiario di Sant’Agata rimane esposto in Cattedrale.

Il testo dell’Omelia del Pontificale di Sant’Agata 2024 sarà disponibile al termine della cerimonia.

Nel pomeriggio del 5 febbraio, invece, c’è la seconda uscita di Sant’Agata. Inizia il giro interno, che porta il fercolo della Patrona di Catania lungo via Etnea.

Il giro interno, il programma del 5 febbraio

Programma di Sant’Agata 2024, festa del 5 febbraio

Ore 8 : Dopo il rientro in Cattedrale in seguito al giro esterno, Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia.

: Dopo il rientro in Cattedrale in seguito al giro esterno, Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia. Ore 10.15 : Inizia il corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale.

: Inizia il corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Ore 16 : Santa Messa

: Santa Messa Ore 17: Inizio del giro interno, che porta Sant’Agata lungo via Etnea. Tra i momenti più emozionanti i fuochi al Borgo e la salita di Sangiuliano prima del rientro definitivo e la fine della festa. Il rientro di Sant’Agata, di solito, avviene nella tarda mattinata del 6 febbraio.

