VIDEO | Il rientro in Cattedrale di Sant’Agata, i fuochi e gli applausi in piazza Duomo

Concluso il giro esterno di Sant'Agata: le immagini del bellissimo rientro in Cattedrale.

Emozionante il rientro di Sant’Agata in Cattedrale dopo il giro esterno: la festa del 4 febbraio 2024 si è conclusa e adesso è il momento del Pontificale. Il giro interno, che porterà Sant’Agata lungo via Etnea prima del secondo rientro e la fine della festa nella mattinata del 6 febbraio, inizia nel pomeriggio.

Ecco il video del rientro.

Sant’Agata 2024, il giro esterno e il rientro in Cattedrale

Il fercolo di Sant’Agata è rientrato in Cattedrale intorno alle 8 del mattino. Emozionante, seppur con qualche intoppo, il giro esterno: tra i momenti più belli, la sosta alla stazione di Catania, la salita dei Cappuccini (in clamoroso ritardo, in quanto iniziata qualche minuto prima delle 22 invece che alle 18/19 come negli altri anni), i fuochi al Fortino (Piazza Palestro, intorno alle 5 del mattino) e naturalmente il ritorno in piazza Duomo.

Questo il programma della festa di Sant’Agata per il 5 febbraio.

Ore 8: Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia.

Ore 10.15: Inizia il corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale.

Ore 16: Santa Messa

Ore 17: Inizio del giro interno, che porta Sant’Agata lungo via Etnea. Tra i momenti più emozionanti i fuochi al Borgo e la salita di Sangiuliano prima del rientro definitivo e la fine della festa.

