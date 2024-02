FOTO e VIDEO | “Cittadini, ecco Sant’Agata”: dopo l’uscita, inizia il giro esterno

Fedeli commossi e felici accolgono il fercolo della Santa Patrona di Catania. Segui gli aggiornamenti sulla festa del 4 febbraio.

Dopo la Messa dell’Aurora, la festa di Sant’Agata 2024 inizia ufficialmente: il discorso di Barbaro Scionti ha dato il via al giro esterno.

Un “tappeto” di fedeli, devoti e pellegrini hanno accolto la Santa in piazza Duomo e la accompagnerà nel giro che durerà tutto il giorno e anche la notte del 4 febbraio. Commozione e fede: questi i due elementi che caratterizzano Catania in questa giornata di festa. I fedeli cantano inni religiosi, recitano preghiere, gridano le tradizionali frasi come “Semu tutti devoti tutti” e “Cittadini, evviva Sant’Agata“.

La Messa dell’Aurora e l’uscita della santa

I festeggiamenti agatini del 4 febbraio sono iniziati con la Messa dell’Aurora – in diretta dalla Cattedrale di Catania, per concessione della Arcidiocesi etnea – e i tradizionali fuochi in piazza Duomo. Il fercolo è tra i devoti ed è già ricco di doni.

All’uscita della Santa in piazza è seguito il discorso di Monsignor Barbaro Scionti alla città di Catania. Un richiamo alla fede e all’esempio di Sant’Agata, che si è concluso con la “consegna” del fercolo ai devoti per l’inizio del giro esterno.

Il giro esterno di Sant’Agata 2024, le tappe e il programma

A che punto è la Santa?

Ore 8.55: Il fercolo di Sant’Agata ha superato piazza San Placido, continua a costeggiare gli archi della Marina e poi si dirigerà verso piazza Cutelli. Alcune fermate per omaggi floreali alla Patrona di Catania.

Ore 8.25: Il fercolo di Sant’Agata sta risalendo via Dusmet. Superato il primo degli altarini, dove si possono lasciare doni per la Patrona.

Ore 8: Inizia il giro esterno, Sant’Agata è in piazza Duomo e si muove verso via Dusmet.

Il programma di Sant’Agata, 4 febbraio 2024

Ore 4.30: Santo Rosario in Cattedrale;

Ore 5.15: Esposizione delle Reliquie di Sant’Agata

Ore 6: Inizia la Messa dell’Aurora

Ore 7-notte: le riflessioni di Monsignor Barbaro Scionti in piazza Duomo danno ufficialmente inizio al giro esterno di Sant’Agata (tappe in basso). Tra i momenti più emozionanti della giornata (e della nottata, prima del rientro in Cattedrale): i fuochi in piazza dei Martiri, la salita dei Cappuccini, la celebrazione dei Primi Vespri della solennità di Sant’Agata e il passaggio della santa lungo via Plebiscito e al “Fortino” (Piazza Palestro) e Porta Uzeda.

L’uscita di Sant’Agata e l’inizio del giro esterno sono avvenuti alle 8, in linea con il programma solito. Si prevede il rientro nella mattinata del 5 febbraio. Ecco le tappe del giro esterno:

piazza Duomo

via Cardinale Dusmet

via Calì

via Vittorio Emanuele II

piazza dei Martiri

via VI Aprile

piazza Papa Giovanni XXIII (stazione)

viale della Libertà

piazza Iolanda

via Umberto

via Grotte Bianche

piazza Carlo Alberto

via San Gaetano alla Grotta

piazza Stesicoro

via Cappuccini

piazza San Domenico

via Santa Maddalena

via Plebiscito (nord)

via Vittorio Emanuele II

piazza Risorgimento

via Aurora

via Palermo

piazza Palestro

via Garibaldi

via Plebiscito (sud)

via Cristoforo Colombo

via Cardinale Dusmet

piazza Duomo

Foto di Salvatore Rocca e Daniele D'Alessandro

Foto di Salvatore Rocca e Daniele D’Alessandro