[VIDEO] Sant’Agata in giro per la città: devoti e commercianti soddisfatti 

La festa di Sant'Agata 2024 è entrata nel vivo a Catania. Siamo andati in giro per le vie della città per raccogliere i pensieri dei catanesi.

La festa di Sant’Agata a Catania è entrata nel vivo, con gli eventi del 4 febbraio. Oggi il fercolo della Santa percorre la zona della Stazione Centrale, per poi spostarsi verso la Fiera e fare la salita dei Cappuccini. Il percorso si sposterà poi verso la parte ovest del centro storico.

Questa mattina siamo andati a fare un giro per le vie del centro storico, anche oggi gremito di gente di tutte le età, data anche la concomitanza con il Carnevale.

Sant’Agata 2024, catanesi soddisfatti dell’organizzazione

Durante il nostro percorso siamo andati a sentire le opinioni di due devoti e di un commerciante ambulante in piazza Stesicoro. Dalle loro parole traspare grande soddisfazione riguardo all’organizzazione della festa a partire dalla giornata di ieri, con il giro della Carrozza del Senato e con i fuochi denominati Da Sira o tri.