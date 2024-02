Sant’Agata, la festa del 5 febbraio e la preghiera per la Patrona di Catania

La preghiera tradizionale da rivolgere alla giovane martire Agata nel giorno della sua festa.

Il 5 febbraio il santo del giorno è la Patrona di Catania, Sant’Agata: la festa religiosa, la terza più grande e nota al mondo, è in corso e i fedeli recitano una preghiera per la Vergine Martire al fine di ottenere una grazia o semplicemente per manifestare il proprio credo religioso.

Preghiera per Sant’Agata

PREGHIERA TRADIZIONALE A SANT’AGATA

(Rielaborazione di mons. Giuseppe Bruno)

C. O Dio , vieni a salvarmi

A. Signore, vieni presto in mio aiuto.

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

A. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Splendida Vergine S. Agata, che fin dall’infanzia hai consacrato a Gesù le primizie del tuo cuore e dei tuoi affetti e hai difeso la tua anima da ogni seduzione di male, ottieni a noi, e specialmente ai nostri giovani che ti invocano con fiducia e sincero ardore, di resistere alle insidie del peccato, di mantenere gelosamente, con la tua intercessione, la cristiana purezza del cuore e di respingere le lusinghe delle false libertà.

Gloria al Padre…

O eroina del cielo, Agata bella,

deh! Splendi al mio morir, propizia stella.

O martire gloriosa, che con il tuo sacrificio hai consacrato a Dio questa nostra terra che si gloria del tuo nome, ottienici la grazia di rimanere forti nella fede a Cristo e al suo Vangelo. La tua libertà ci aiuti a vivere i nostri giorni nella pace, nell’amore vicendevole, rifiutando la violenza e amando la misericordia.

Gloria al Padre…

O eroina del cielo, Agata bella,

deh! Splendi al mio morir, propizia stella.

O celeste custode della nostra Città, che nelle ore più trepide della sua storia ha ritrovato in te la difesa dai pericoli e la sicura speranza dell’aiuto divino, distendi ancora nella nostra terra che è anche tua, e sul popolo che ti appartiene, la benefica luce del tuo amore. Vogliamo sempre benedire per te il Signore che ha manifestato la sua gloria nello splendore della tua vita e nel sacrificio del tuo martirio.

Gloria al Padre…

O eroina del cielo, Agata bella,

deh! Splendi al mio morir, propizia stella.

O gloriosa Vergine e Martire Sant’Agata, tu che, sin dalla prima età, hai consacrato a Dio mente e cuore; tu che hai imitato Gesù nella purezza della vita, nell’esercizio delle più eroiche virtù, nell’offerta generosa del martirio, intercedi per noi ed ottienici di rassomigliarti. La fede in Dio sia così profonda da illuminare la nostra mente e dirigere in bene la nostra vita. Donaci il coraggio di testimoniare sempre il nostro cristianesimo con coerenza e senza paura. Accendi in noi un santo zelo ed una sincera carità per essere apostoli del Signore in mezzo ai nostri fratelli. Così per tua intercessione, o Agata buona, possiamo raggiungere quel fine per cui il buon Dio ci creò e ci redense: la beata comunione nel Suo Regno.

Per Cristo nostro Signore. Amen

Preghiera a Sant’Agata dal sito della Cattedrale di Catania.

