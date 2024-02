VIDEO| Sant’Agata, la notte del giro esterno e gli emozionanti fuochi al Fortino

I devoti attendevano i fuochi di piazza Palestro trepidanti. Alle 4.45 eccoli: straordinari e commoventi.

Sfavillanti e colorati, i fuochi del Fortino (piazza Palestro) sono uno dei momenti più emozionanti della Festa di Sant’Agata 2024. Segnano una delle ultime tappe del giro esterno e, quest’anno, si sono tenuti alle 4.45 circa.

Le emozioni del giro esterno: i fuochi del Fortino di Sant’Agata 2024

La Santa, durante questa Festa di Sant’Agata 2024, ha viaggiato al rallentatore: lo storico ritardo della salita dei Cappuccini, tenutasi alle 22, ne è un esempio. Ma la devozione e la commozione rimangono comunque le emozioni più forti durante la Festa di Sant’Agata.

Dopo i fuochi in piazza Carlo Alberto, si è tenuto il discorso di Monsignor Renna in piazza Stesicoro, dove è stata ricordata la 13enne vittima di abusi. Alle 21.55, dopo lo scambio della cera, si è partiti per l’attesa salita dei Cappuccini, per poi procedere quanto più velocemente su via Plebiscito.

Alle ore 4.45, Sant’Agata si ferma a piazza Palestro: ecco gli spettacolari fuochi del Fortino, attesi con trepidazione dai devoti.

