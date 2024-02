Salita dei Cappuccini alle 22, un ritardo storico: e Monsignor Renna rimprovera i devoti

Un ritardo che anche l'Arcivescovo ha sottolineato nel corso del suo tradizionale discorso in piazza Stesicoro.

La Salita dei Cappuccini quasi alle 22: la festa di Sant’Agata nel 2024 procede decisamente a rilento e il ritardo storico della tradizionale “Acchianata” che porta il fercolo della Patrona di Catania da piazza Stesicoro alla chiesa di Sant’Agata La Vetere è sulla bocca di tutti.

Normalmente, l’evento – molto suggestivo e tra i più attesi e amati del giro esterno di Sant’Agata – avviene a un orario ben diverso, generalmente compreso tra le 15 e le 18. Il ritardo nel 2024 è di diverse ore. Ne risentirà naturalmente il ritmo di tutti i festeggiamenti agatini: la conclusione del giro esterno, a questo punto, non è prevista prima della tarda mattinata del 5 febbraio.

Salita dei Cappuccini in ritardo, il rimprovero di Renna

L’arcivescovo Luigi Renna è intervenuto in maniera decisa sul ritardo della processione di Sant’Agata, mettendo in evidenza come ci siano dei tempi da rispettare anche nel rispetto dei fedeli e dei pellegrini giunti a Catania proprio per assistere alla festa.

Non c’è dubbio che le dimensioni del fercolo e la confusione – che in questo 2024 è particolarmente intensa – abbiano influito sul ritardo della processione; tuttavia, il sospetto che qualcuno abbia agito intenzionalmente per ritardare il ritmo (con la complicità anche del bel tempo) o non abbia volutamente seguito le indicazioni per la sicurezza e la gestione del flusso di devoti è forte. E il messaggio di Monsignor Renna è fondamentale per ricordare come il rispetto delle regole sia indispensabile per la buona riuscita della festa di Sant’Agata.

La sorpresa “fallita”

Non solo Salita dei Cappuccini e ritardi con il giro esterno: durante la festa di Sant’Agata c’è stato anche un altro piccolo “intoppo” durante “A Sira o Tri”. La sorpresa hi-tech annunciata per la serata che apre i festeggiamenti agatini, purtroppo, è saltata: dei droni avrebbero dovuto proiettare in cielo delle immagini simbolo di Catania durante il concerto; per motivi di sicurezza, però, non è stato possibile procedere.

Video e foto di Salvatore Rocca