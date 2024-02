Piazza Duomo, “delusione” dopo la sera del 3: i fuochi incantano, ma salta la sorpresa con i droni

Un piccolo intoppo apre i festeggiamenti agatini, ma i fuochi emozionano i catanesi. Il commento del sindaco Trantino.

Non è stato possibile realizzare la sorpresa della sera del 3 – lo spettacolo con i droni -: la festa di Sant’Agata 2024, quindi, si apre con qualche intoppo e con un po’ di delusione, nonostante la presenza massiccia dei fedeli in piazza Duomo a Catania e l’incredibile spettacolo dei fuochi d’artificio.

Ne ha parlato – nella tradizionale diretta di Telecolor – anche il sindaco Enrico Trantino: “La mia impressione è positiva per quanto riguarda i fuochi, che sono stati meravigliosi come sempre, ma naturalmente c’è un pizzico di delusione per la sorpresa che non è stata portata a termine per problemi di natura tecnica e di sicurezza”.

Lo spettacolo dei droni a Sant’Agata: qual era la sorpresa

Circa 400 droni avrebbero dovuto volare in cielo sopra piazza Duomo e proiettare delle immagini dell’elefante simbolo della città, della Cattedrale e di altri elementi correlati alla festa della Santa Patrona. Lo spettacolo avrebbe accompagnato dalla musica di Ennio Morricone e dai tributi ai diversi artisti che hanno scandito l’eccezionale concerto dell’orchestra dei giovani del Conservatorio Bellini e alcuni dei professionisti della lirica siciliana. All’ultimo minuto, però, un problema (a quanto pare di sicurezza) ha determinato il contrordine delle autorità competenti.

Il commento di Trantino sul caso della Villa Bellini

“Non riesco neanche a trovare le parole: è come se avessero violato l’intera città di Catania”. Alla vigilia della festa di Sant’Agata, donna e martire, è impossibile per il sindaco Trantino non commentare l’orribile episodio di cronaca che ha interessato Villa Bellini. Una tredicenne avrebbe subìto una brutale violenza sessuale nei pressi dei bagni del noto parco catanese, il tutto sotto lo sguardo del fidanzato (tenuto fermo e quindi impossibilitato a intervenire).

Le forze dell’ordine avrebbero già eseguito 7 fermi: alcuni dei coinvolti, la maggior parte a dire il vero, sarebbe minorenne.

