FOTO e VIDEO | Sant’Agata 2024, la diretta della festa 5 febbraio: le emozioni del giro interno

LIVE - Segui il "viaggio" di Sant'Agata, accompagnata dai devoti lungo via Etnea: la festa entra nel vivo.

Prosegue la festa di Sant’Agata 2024: in diretta testuale, su sito del QdS tutti i momenti più emozionanti, il programma e le immagini del giro interno.

Dopo il Pontificale in mattinata e la Santa Messa delle 17, la Santa sarà accompagnata da una folla di devoti e pellegrini lungo via Etnea. Tra i momenti più attesi – nella notte e nella prima mattinata di domani – i fuochi al Borgo, la salita di Sangiuliano, il canto delle suore dell’ordine delle Clarisse e il rientro in Cattedrale. In basso la diretta del giro interno, minuto per minuto.

Sant’Agata 2024, la diretta del giro interno e della festa del 5

Ore 10.20: Inizia il Sommo Pontificale (in basso link).

Ore 10: Tutto pronto per il Sommo Pontificale.

Ore 8: Si conclude il giro interno. Il fercolo di Sant’Agata è in Cattedrale.

Il programma del 5 febbraio

Il 5 febbraio è il giorno della seconda (e ultima, per ora) uscita di Sant’Agata per il giro interno lungo via Etnea. Dopo il giro esterno e il rientro in Cattedrale, intorno alle 8 del mattino, alle 10 i devoti si riuniscono al Duomo per il Sommo Pontificale del 5 febbraio. Nel pomeriggio, poi, Agata verrà nuovamente affidata ai devoti per il giro interno. Ecco il programma previsto per la festa.

Ore 8: Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia.

Ore 10.15: Inizia il corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale.

Ore 16: Santa Messa

Ore 17: Inizio del giro interno, che porta Sant’Agata lungo via Etnea. Tra i momenti più emozionanti i fuochi al Borgo e la salita di Sangiuliano prima del rientro definitivo e la fine della festa.

LIVE – Segui gli aggiornamenti e rivivi i momenti della festa

