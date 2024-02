Sant’Agata 2024, la diretta della mattina del 6 febbraio: la Salita di Sangiuliano e il rientro in Cattedrale

La processione prosegue senza intoppi dopo i tradizionali fuochi del Borgo, esplosi all'alba. Live la Salita di Sangiuliano e il rientro.

La mattinata del rientro in Cattedrale si apre alle 5.58 della mattina del 6 febbraio 2024, con l’arrivo in piazza Cavour del fercolo di Sant’Agata e l’esplosione dei tradizionali fuochi del Borgo, conclusasi alle 6.20, poco prima dell’alba.

Ieri pomeriggio il busto reliquiario di Sant’Agata aveva lasciato la Cattedrale alle 17.29 per poi iniziare il giro interno, tra le strade del centro storico di Catania. La processione è proseguita spedita per via Etnea e via Caronda.

La Patrona di Catania, intorno alle 7.33, ha raggiunto la Villa Bellini dove è stato fatto un discorso sul caso della tredicenne violentata nei giardini della Villa nei giorni scorsi. Foto di Salvatore Rocca e Davide Anastasi.

Sant’Agata 2024: il rientro del fercolo in Cattedrale

In aggiornamento

Sant’Agata 2024: la Salita di Sangiuliano

Ore 10.06: finita la Salita di Sangiuliano, si procede per via Crociferi.

Ore 10.01: inizia la Salita di Sangiuliano. Quest’anno, vista la presenza numerosa di devoti, si è deciso di andare ad un passo abbastanza veloce, abbandonando però l’idea della “corsa” tradizionale.

Ore 8.30: Dopo lo scarico delle cera e aver raggiunto i 4 Canti, ecco che il fercolo di Sant’Agata è pronto per affrontare l’attesa Salita di Sangiuliano. Il fercolo si trova in piazza Stesicoro.

Ore 6: I fuochi del Borgo incantano tutta la città e la folla di Devoti. Video di Davide Anastasi

Vuoi rivivere i momenti più belli della festa di Sant’Agata 2024, dal giro esterno a quello interno, con salite, omelie e voci dalla folla di devoti? Su QdS.it l’articolo-diretta con tutti gli aggiornamenti e le immagini delle fasi più emozionanti dei festeggiamenti agatini.

