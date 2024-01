VIDEO | Caso pandoro, Fedez attacca i giornalisti: “Fuori casa di Messina Denaro c’era meno gente”

"Guarda secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente, guardali… oh mio Dio, le priorità dell’informazione italiana".

“Guarda secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente, guardali… oh mio Dio, le priorità dell’informazione italiana”. Una frase forte che è stata pronunciata da Fedez, marito di Chiara Ferragni che è al centro del caso pandoro Balocco. Il cantante ha parlato in una delle sue storie su Instagram mostrando i paparazzi appostati vicino alla casa dei “Ferragnez” dopo la notizia che vede l’influencer indagata per truffa aggravata.

Ferragni turbata da strumentalizzazione di parte dei media

La Ferragni nonostante la bufera mediatica si è detta serena anche se la turba l’atteggiamento di una fetta dei media. “Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero”.