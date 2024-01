Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco

Chiara Ferragni e Alessandra Balocco risultano indagate per truffa aggravata da minorata difesa nella vicenda dei pandori Balocco.

Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, ad dell’omonimo gruppo dolciario, risultano indagate per truffa aggravata da minorata difesa nella vicenda dei pandori Balocco. Lo si apprende da fonti della procura di Milano.

L’nfluencer: “Sono serena, piena fiducia in magistratura”

“Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile”. Lo afferma Chiara Ferragni, assistita dagli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone, in merito alla notizia relativa alla iscrizione nel registro degli indagati – con l’accusa di truffa aggravata – da parte della procura di Milano per la vendita dei pandori Balocco. “Sono, invece, profondamente turbata – conclude Chiara Ferragni – per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero”.