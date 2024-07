Catania, accattonaggio molesto in via Vincenzo Giuffrida: denunciati due lavavetri

I due importunavano gli automobilisti, costringendoli a subire il lavaggio del parabrezza e a pagare un servizio non richiesto

I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno denunciato per accattonaggio molesto due lavavetri sorpresi in via Vincenzo Giuffrida.

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato i due soggetti, entrambi stranieri, che con spazzole e una bottiglietta d’acqua importunavano gli automobilisti, costringendoli a subire il lavaggio del parabrezza e a pagare per una prestazione non richiesta.

Lavavetri tentano la fuga: bloccati

Questa attività illecita ha causato disagi alla circolazione stradale, mettendo in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Alla vista dei poliziotti, i due lavavetri hanno tentato la fuga ma sono stati prontamente bloccati e accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito. Gli attrezzi utilizzati sono stati sequestrati.

