Catania, non si ferma all’alt e sperona Volante: 50enne arrestato

A causa della violenta reazione del malvivente un poliziotto è rimasto ferito

Intimano l’alt ad un’autovettura, ma il conducente, anziché fermarsi, accelera guadagnandosi la fuga. E’ quanto accaduto oggi nei pressi del viale Mario Rapisardi a Catania. Un uomo, con la propria auto, ha speronato la Volante della polizia che nel frattempo si era posizionata in modo tale da poter bloccare la corsa. Nostante il tentativo di fare perdere le proprie tracce correndo a perdifiato, il malvivente è stato presto bloccato. Nel corso degli accertamenti l’uomo, un pregiudicato catanese di 50 anni, è andato in escandescenza. A farne le spese un poliziotto, colpito con diversi calci che gli hanno provocato alcune lesioni.

I controlli

C’è voluto l’ausilio di altri equipaggi per bloccarlo e immobilizzarlo definitivamente. La perquisizione che ne è seguita, poi estesa alla vettura, ha fatto rinvenire una busta in plastica contenente undici involucri in cellophane trasparente. All’interno sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo marijuana, per un peso di 38,40 grammi. In seguito, avendo esteso i controlli anche al domicilio del pusher, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altra sostanza stupefacente. Presumibilmente sempre del tipo marijuana, per un peso di 8,5 grammi.

I reati contestati

Al termine delle attività di rito, il 50enne è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e danneggiamento aggravato di beni dello Stato. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato associato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa della convalida innanzi al GIP.