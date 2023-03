Catania, candidato con De Luca: “Destra e Sinistra, opportunismo, non opportunità”

Ha le idee molto chiare Gabriele Savoca, candidato sindaco con Cateno De Luca, come ama dire lo stesso giovane politico.

Avvocato, trentun anni e la voglia di cambiare le cose. In politica e in città. Ha le idee molto chiare Gabriele Savoca, candidato sindaco con Cateno De Luca, come ama dire lo stesso giovane politico. Che qualche giorno fa ha ufficializzato la sua discesa in campo.,

Un giovane professionista prestato alla politica

“Ho ricevuto questa proposta da Catenode Luca e ho accettato – spiega Savoca che non risparmia critiche a chi, la politica, la fa da un pezzo. “Intorno a me non vedo giganti in politica – afferma. Ciò che vedo attualmente, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, credo sia pietoso”.

Il riferimento è al balletto di ipotesi sulle candidature, più a destra che a sinistra, e il meccanismo che sembra sia alla base della mancata scelta del miglior nome per Catania. Savoca si scaglia sulla “scelta romana” del candidato di centrodestra. “Non trovo corretto che a selezionare i candidati sia Roma, rispetto a quello che meriterebbero i catanesi – dice il giovane avvocato. L’impressione è che questi candidati verranno scelti in base alle poltrone che dovranno ricoprire coloro che non saranno selezionati. La motivazione sottesa. insomma, sembra quella di posizionarsi e riposizionarsi e questo non credo sia in linea con l’interesse per Catania e per le sue sorti. E’ opportunismo politico non un’opportunità”. Una questione toccata anche da Raffaele Lombardo, sabato scorso, in occasione del congresso del Mpa. L’ex presidente della Regione si è soffermato sull’opportunità di non usare le candidature per occupare posizioni nelle varie città.

Savoca bacchetta Destra e Sinistra

Qualche parola per i competitor prima di concentrarsi sul suo programma, Non ancora scritto ma del quale illustra alcuni punti essenziali. A partire dalla genesi. “Lo costruiremo con le forze sociali, imprenditori, forze sindacali, studenti – spiega Savoca. Nei prossimi giorni, apriremo un comitato. Catania deve ripartire dalle cose piccole che non si fanno: appena piove si allagano le strade; è inutile parlare di verde in città quando i parchi esistenti sono completamente abbandonati. Insomma, bisogna ripartire dall’abc dell’amministrazione. La città che sogno è quella in cui i cittadini vivono bene. Destra o Sinistra non contano: ci sono candidati sindaco, in questo momento che, alle scorse elezioni erano da una parte e ora li ritroviamo dall’altra”.

Potenziare le risorse del Palazzo tra le priorità

Potenziare le risorse di Palazzo degli elefanti, tra le priorità di Savoca. “Il problema di questa città è che il Palazzo non funziona – sostiene. Ci sono pochi dipendenti, pochi dirigenti. Da questo punto di vista, per noi, il sindaco dovrà andare a Roma per chiedere al Governo di sbloccare le assunzioni nei Comuni per non bloccare la macchina amministrative”. Il modello è quello “De Luca”

Catania, Savoca e il “modello De Luca”

“Il modello è quello che Cateno De Luca ha attuato nei comuni cha ha amministrato – afferma Savoca – a partitre da Messina dove sono state avviate opere importanti. Ricordiamo lo smantellamento della baraccolpoli lì dal 1908. De Luca ha portato la raccolta differenziata dall’9 al 65 per cento”.

Ambiente: rigassificatori sì

Infine, Gabriele Savoca parla di ambiente, di rifiuti e della necessità di intervenire sul settore trovando soluzioni. Come il termoutilizzatore o termovalorizzatore. Al quale dice sì. “Rigassificatore: sì. D”Occorre dare di necessità virtù – dichiara – Siamo favorevoli. Bisogna risolverli i problemi: il problema c’è e questa è una soluzione”.