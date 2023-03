Catania, il comandante Us Naval Air Station di Sigonella in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

Oggi il Capitano Aaron Shoemaker, Comandante Us Naval Air Station di Sigonella, accompagnato dal responsabile delle relazioni esterne Alberto Lunetta, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania. L’alto ufficiale statunitense è stato accolto dal Comandante Provinciale, Generale Antonino Raimondo, unitamente agli Ufficiali del suo staff. Il Generale Raimondo ha illustrato l’organizzazione del Comando Provinciale e dei Reparti dipendenti nonché l’azione investigativa assicurata dalla Guardia di finanza, quale Forza di Polizia Economico-Finanziaria, particolarmente impegnata nel contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nell’economia legale, alle frodi fiscali, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, alla corruzione, al contrabbando, alla lotta agli sprechi di denaro pubblico, ai traffici illeciti e al sequestro dei patrimoni illegalmente accumulati.

L’Ufficiale Generale ha inoltre evidenziato come nel territorio etneo operino anche reparti della componente aeronavale, la Sezione Operativa Navale di Catania e la Sezione Aerea di Manovra di Catania Fontanarossa, che rispondono all’esigenza di offrire la competenza specialistica e le professionalità della Guardia di Finanza anche come “polizia del mare”. Ha menzionato, infine, la particolarità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi composto da personale sempre pronto a operare anche e soprattutto nelle circostanze più pericolose, a tutela dell’incolumità fisica e a salvaguardia delle vite umane in difficoltà.