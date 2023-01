Catania, controlli in città: è boom di sanzioni

Controlli all'interno di attività commerciali e alla circolazione stradale a Catania. Identificate 76 persone e monitorati 42 mezzi.

A Catania proseguono i controlli, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, all’interno di attività commerciali e alla circolazione stradale. I militari della Compagnia di Catania Fontanarossa – insieme ai colleghi del NAS, al 12° Reggimento “Sicilia” e alla Polizia Locale – hanno monitorato il quartiere Nesima e il litorale della Playa. Identificate 76 persone e controllati 42 mezzi. Elevate sanzioni amministrative per omessa revisione periodica dei veicoli per oltre 2.300 euro.

Un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, un 35enne catanese pregiudicato, occupava stabilmente e abusivamente la sede stradale intento a commercializzare merce senza le prescritte autorizzazioni e i requisiti per la vendita degli alimenti. Scatta una sanzione amministrativa per 1.876 euro. I prodotti sono stati sequestrati e consegnati in beneficenza ad un ente di carità.

Nel quartiere San Leone sono stati monitorati un parrucchiere e un’attività di autolavaggio ed è stato riscontrato il regolare esercizio. Controllati circa 10 sottoposti a misure restrittive nelle rispettive case. Riscontrate dal NAS in un ristorante di viale Kennedy la detenzione di prodotti alimentari senza tracciabilità e carenze igienico-sanitarie all’interno del vano cucina. È così scattato il sequestro di 20 chilogrammi di carni suine e pollame. Elevate sanzioni amministrative per 2.500 euro complessivi.