Catania FC, scatta il ritiro pre-campionato: le date

Ci siamo, il semaforo verde sta per scattare. La stagione 2024-2025 del Catania inizierà da domenica 14 luglio, quando i rossazzurri si trasferiranno ad Assisi per iniziare il ritiro pre-campionato. Gli uomini di Mimmo Toscano, nuovo allenatore etneo, si sottoporranno alle visite mediche di routine e ai test atletici al “Massimino” e nelle strutture predisposte dal club giovedì 11 luglio. Dal 15 luglio, invece, via agli allenamenti in Umbria, con la conclusione del ritiro prevista per sabato 3 agosto.

Il comunicato del Catania

“Catania Football Club – si legge – rende noto di aver definito il calendario del ritiro pre-campionato 2024/2025: dopo il raduno in sede, fissato per giovedì 11 luglio, i rossazzurri si sottoporranno alle visite mediche di routine e svolgeranno i test atletici al “Massimino” e nelle strutture predisposte dal club. Completata nell’arco di tre giorni la fase propedeutica all’avvio della preparazione, i calciatori convocati e lo staff si trasferiranno ad Assisi domenica 14 luglio. Da lunedì 15 luglio, l’allenatore Domenico Toscano dirigerà gli allenamenti allo stadio “Degli Ulivi – Enzo Boccacci”. Il ritiro pre-campionato in Umbria si concluderà sabato 3 agosto”.

