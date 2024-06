Catania, Toscano si presenta: “Sfida affascinante. Organico? Prima i valori umani”

La conferenza stampa di Domenico Toscano, nuovo allenatore del Catania

Idee, identità e ambizioni alte al centro del progetto del Catania che, dopo le delusioni della scorsa stagione, ha deciso di affidarsi alla coppia Daniele Faggiano-Domenico Toscano per svoltare i cattivi pensieri e vivere una stagione da protagonista.

A poche ore dall’annuncio ufficiale come nuovo allenatore del Catania, “Mimmo” Toscano è stato presentato alla stampa. Con lui presenti Faggiano, Grella e il presidente Ross Pelligra, arrivato in città per organizzare in prima persona le prossime mosse degli etnei. “Ringrazio tutti per essere qui oggi. Il progetto Catania per me è molto importante ed è un grande onore” – spiega Pelligra, il primo a prendere parola nella sala stampa del “Massimino”. “Stiamo ponendo le basi per la prossima stagione – assicura il presidente”. Su Toscano: “Vogliamo essere sicuri di regalare a Catania persone pronte, ecco perché il lavoro di Vincenzo è stato straordinario. Oggi abbiamo l’opportunità di presentare una figura estremamente importante per noi, come quella del nostro nuovo allenatore, Domenico Toscano”.

Catania, Toscano: “Per me è una sfida affascinante”

Dopo la breve introduzione del presidente Ross Pelligra, a prendere la parola è l’uomo di giornata: Domenico Toscano. “Per me oggi è un giorno importante, ringrazio il presidente e tutta la società per la fiducia nei miei confronti. Per me è un grande onore, posso promettere il duro lavoro, fattore in cui credo tanto” – assicura il nuovo allenatore del Catania. Poi, ancora: “Questa per me è una sfida affascinante, Catania 15.000 abbonati e persone affezionate in tutto il mondo, non è un club da Serie C e io sono costantemente alla ricerca di sfide del genere”.

Successivamente, Toscano lancia un messaggio all’intero ambiente rossazzurro: “L’annata sarà impegnativa e i momenti di buio non mancheranno di certo, ma l’importante sarà essere uniti e tutti dalla stessa parte. Sia io che la dirigenza abbiamo l’ambizione di lavorare nel miglior modo possibile, sono sicuro che sarà un’avventura ricca di soddisfazioni. Cesena? Non guardo indietro, lì è stata fatta la storia, un qualcosa di straordinario, ma adesso vedo al Catania e c’è la voglia di fare il massimo”.

Catania, Toscano sull’organico: “Prima i valori umani”

Sull’organico che verrà messo a disposizione, invece, il nuovo allenatore del Catania chiarisce uno degli aspetti chiave della sua gestione: “Prima i valori umani, poi tutto il resto” – ha affermato Domenico Toscano, che parla in maniera dettagliata dei principi di cui dovrà essere in possesso la sua squadra. “Gruppo, forte senso di appartenenza e l’alchimia che si viene a creare tra squadra, società e tifosi sarà un fattore determinante per noi. Bisognerà lavorare tanto, insieme alla società e al direttore stiamo cercando di fare in modo che sia una stagione in cui tutti riusciremo a mettere il massimo del nostro impegno per questo club. Vogliamo essere una club competitivo: l’impegno e il lavoro non mancheranno certamente mai”.

Sugli aspetti tattici, invece, Toscano spiega: “Le mie squadre partono da una base a 3, ma il vestito dipende molto dall’organico. Stiamo lavorando con il direttore per trovare le caratteristiche giuste per noi. Giocare bene? Ciò che non deve mancare sono intensità e ritmo. Dal punto di vista mentale deve essere una squadra forte, con una resistenza importante. È necessario per saper reagire nei momenti meno belli che ci saranno durante la stagione. Deve essere una squadra con cui la gente si immedesima”- ha concluso il nuovo allenatore del Catania.