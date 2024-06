Catania, ufficiale: Domenico Toscano è il nuovo allenatore

Il Catania illustrerà i dettagli dell’accordo nel corso di una conferenza stampa in programma oggi, con inizio alle ore 15.30, al “Massimino”

Con una nota ufficiale diffusa sui proprio canali, il Catania ha annunciato l’arrivo di Domenico Toscano in panchina. Allenatore dalla grande esperienza e con alle spalle cinque promozioni dalla Serie C alla B, sarà quindi l’ex Cesena la guida degli etnei nella stagione 2024-25.

Catania, ufficiale Toscano: la nota del club

Di seguito, il comunicato ufficiale della società etnea che, dopo giorni di attesa, annuncia Domenico “Mimmo” Toscano alla guida del club. “Catania Football Club rende noto di aver definito l’intesa con il signor Domenico Toscano, che nella stagione sportiva 2024/2025 assumerà la conduzione tecnica della prima squadra.

Nato a Cardeto (Reggio Calabria) il 4 agosto 1971, l’allenatore ha conquistato in carriera quattro promozioni in Serie B: con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel campionato appena concluso” – sottolineano i rossazzurri, pronti a una stagione al vertice. Infine, annunciata anche l’imminente presentazione del nuovo allenatore: “Il Catania illustrerà i dettagli dell’accordo nel corso di una conferenza stampa in programma oggi, con inizio alle ore 15.30, al “Massimino”. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale”.