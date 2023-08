Catania, iniziativa contro illegalità: pulizia in piazza Federico di Svevia

Iniziativa per contrastare l’illegalità e il degrado a Catania rendendola pulita e libera dall'inciviltà. È andata in scena "Io ci sono".

Iniziativa per contrastare l’illegalità e il degrado a Catania, rendendola pulita e libera dall’inciviltà. È andata in scena ieri “Io ci sono”, idea del sindaco etneo Enrico Trantino. Assessori, consiglieri e comuni cittadini con guanti e sacchi hanno ripulito dai rifiuti la zona di piazza Federico di Svevia, vicino il Castello Ursino.

Le parole del primo cittadino catanese

“È stato un bel pomeriggio – scrive Trantino -. Non una iniziativa di una parte politica, perché hanno partecipato consiglieri comunali, presidenti e consiglieri di circoscrizione che si riconoscono in tutte le aree rappresentate, oltre a numerose associazioni attive nel territorio. Abbiamo raccolto tantissimi rifiuti nel fossato del Castello Ursino, esprimendo il desiderio di mostrare un modo di concepire la cittadinanza, come servizio e cultura comunitaria. All’arrivo mio e dei ragazzi della Giunta, ho trovato anche una coppia di cittadini australiani di Perth, che avevano letto su Fb dell’iniziativa e hanno voluto contribuire, secondo uno schema da tempo adottato in quella bellissima terra. Al termine, un suggestivo spettacolo di danzatori verticali della Compagnia Retouramont, che si sono cimentati sulle mura del nostro castello. Il brutto sarà sconfitto dal bello. Il degrado sarà vinto dalla comprensione che ogni metro di suolo pubblico appartiene a ciascuno di noi, e non è terra di nessuno in cui abbandonare rifiuti o territorio di conquista per pratiche illegali. Sarà un processo lento ma dovremo perseverare. Anche perché parrebbe che lo spirito di Federico II sia stato intravisto ieri con sguardo compiaciuto e di assenso, come se il castello che si dice abbia fatto costruire, fosse diventato un nuovo simbolo di riscossa della città”.