Catania, nascondeva marijuana: 22enne scoperto dal cane poliziotto “Pablo”

Proseguono senza sosta, nel Quartiere San Cristoforo, i controlli rafforzati del territorio da parte della Polizia di Stato, fortemente voluti dal Questore di Catania Giuseppe Bellassai.

Non conosce sosta il pattugliamento e il controllo, da parte delle forze dell’ordine, del quartiere San Cristoforo di Catania. Al culmine di un attento monitoraggio, con particolare attenzione ai punti nevralgici, i poliziotti hanno deferito un giovane all’Autorità Giudiziaria. Il reato è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fondamentale l’ausilio delle Unità Cinofile antidroga.

“Pablo” in azione

Nel corso di un controllo a un chiosco in via Plebiscito, è stato infatti il cane poliziotto Pablo” a incastare un 22enne che, alla vista degli agenti si era disfatto di un involucro di carta, gettandolo nel cestino dei rifiuti. La confezione è stata immediatamente recuperata dal cane antidroga della Questura. I poliziotti hanno così potuto constatare che conteneva al suo interno 4 involucri di carta stagnola con all’interno della marijuana, del peso di 1 grammo ciascuno, già suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata.

Recidivo

L’uomo, un catanese di 22 anni, gravato da specifici precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di anche della somma di 295 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Nello stesso locale, altri avventori sono stati segnalati amministrativamente quali assuntori – ai sensi dell’art 75 d.p.r. 309/90 – in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.