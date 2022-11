Catania, Piano urbanistico e fondi Pnrr, corsa per centrare gli obiettivi

Il presidente della Commissione urbanistica, Manfredi Zammataro, fa il punto sulle priorità del Comune: “Il parcheggio di Corso dei Martiri? Siamo nella fase di pubblicazione, presto il bando in gara”

CATANIA – Completare il Pug, il Piano urbanistico generale, valutare i progetti da realizzare con i finanziamenti europei ma soprattutto creare una cabina di regia per monitorare quelli da realizzare con i fondi del Pnrr. La Commissione consiliare permanente all’Urbanistica sta lavorando intensamente per portare a termine questi tre obiettivi e arrivare a consegnare alla prossima amministrazione comunale atti concreti che possano intervenire sul volto urbanistico della città, privo di programmazione da oltre mezzo secolo.

È quanto afferma il presidente della commissione consiliare permanente, Manfredi Zammataro che spiega anche le priorità all’interno di questo elenco. “L’idea è certamente quella di completare il Piano urbanistico generale (l’atto che ha sostituito il Piano regolatore generale n.d.a) entro qualche mese – dice. Con il commissario straordinario, Federico Portoghese, stiamo lavorando assiduamente, ma abbiamo dovuto riprendere tutte le fila dei discorsi in corso con la passata amministrazione”. Una questione determinata dalle dimissioni del sindaco e dal conseguente decadere della Giunta, cosa che ha inciso. “Ci sono stati rallentamenti sulla tabella di marcia – ammette Zammataro – ma, il dover mettere insieme tutti i ragionamenti ci ha permesso di fare una lista di priorità”.

I nuovi canali di finanziamento a disposizione hanno infatti dei limiti di tempo, per la progettazione e per l’esecuzione. “La fortuna è che il commissario Portoghese non solo conosce bene la città, ma ha idee chiare e pratiche – continua Zammataro -. Inoltre, riconosce l’importanza di questo tempo a disposizione per portare a termine alcune importanti questioni e farle trovare pronte alla prossima amministrazione”.

Tra queste sicuramente il Pug, “ma a questo si aggiungono i progetti del Pnrr che entra dentro la visione urbanistica – prosegue l’esponente del consiglio comunale. Giornalmente in Commissione discutiamo con il commissario e l’idea è quella di continuare sì il lavoro sul Pug, che non può non andar avanti, ma di portare avanti anche le questioni legate al Pnrr, che necessita di fattibilità dei progetti, che vanno completati entro il 2023”.

La recente assunzione di tecnici della progettazione che si dedichino proprio a questi progetti rappresenta di certo un vantaggio, secondo Zammataro ma su tutto pesa il fattore tempo. “Occorre fare in fretta – afferma – perché la scadenza è fissata per il 2023 e i lavori devono essere completati entro il 2026”.

Zammataro, infine, si sofferma su una delle questioni più importanti per Catania dal punto di vista urbanistico, il corso Martiri della Libertà. La realizzazione del secondo onere di urbanizzazione dell’ampia area libera in centro, il parcheggio con parco urbano in superficie, ha subito infatti una battuta di arresto in seguito a un ricorso al Tar presentato dall’Ance e che ha obbligato l’amministrazione a ritirare il bando. “Gli uffici hanno superato il problema di quanto evidenziato dal Tar all’interno del ricorso – dice -. Siamo nella fase di pubblicazione e presto il nuovo bando andrà in gara. Adesso ci auguriamo che non si perda altro tempo e che non si commettano altri errori che non sarebbero tollerati. Questa – conclude – è un’opera strategica per tutta la città”.