Catania, ruba merce da “mare”: denunciato

Un giovane ruba articoli per “il mare” e viene beccato dalle autorità. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato uno straniero di 23 anni responsabile di furto aggravato. Il ragazzo si è recato in un negozio multipiano del centro provando alcuni costumi da bagno e, dopo aver scelto un indumento, ha individuato alcuni zaini mare in esposizione asportando l’antitaccheggio di uno di loro usandolo per celare il costume provato. I prodotti avevano un valore di 117 euro.

La dinamica dei fatti

Il soggetto è uscito dai camerini e ha tentato di uscire dal negozio senza pagare. Gli addetti alla sicurezza lo hanno però fermato in quanto avevano seguito i suoi movimenti grazie alle telecamere di videosorveglianza allertando anche i militari. Il bottino è stato recuperato e restituito al responsabile dell’attività. Il 23enne dovrà affrontare un processo per il crimine perpetrato.