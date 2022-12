Catania, ritorna la manifestazione “San Silvestro a mare”

In quegli ottanta metri da pontile alla spiaggetta si sono scritte pagine e pagine, creati duelli epici, vissuti momenti di grande emozione e commozione

Un pizzico d’emozione è doverosa. Perché, dopo due anni di assenza, il prossimo 31 dicembre tornerà la “San Silvestro a mare”, la manifestazione ideata da Lallo Pennisi e organizzata dalla Nuoto Catania. E con essa torneranno a riprendere luce i ricordi, gli aneddoti e le curiosità sulle storiche sfide nate per gioco e diventate storia, sui duelli con gli ungheresi.

Rinverdiranno i fasti di un appuntamento amato dai catanesi e non solo, la cui assenza si è fatta sentire in questi due anni di pandemia.

Cosa è la manifestazione “San Silvestro a mare”

Una tradizione quella della classica di fine anno, cominciata nel 1960, che nemmeno una tempesta nel 1972 frenò (si disputò una settimana dopo con la vittoria di Valerio Anzon). C’è voluto il covid a stoppare tutto, ad aspettare tempi migliori.

Il 61esimo atto di un film ricco di adrenalina, goliardia e spettacolo scriverà un nuovo capitolo, quello della ripartenza, della ricerca della normalità che sembrava perduta. Due anni, dove quello slargo davanti al Circolo Canottieri Jonica è rimasto desolato senza l’entusiasmo dei partecipanti, senza la passione degli sportivi che decidono di divere il 31 dicembre in modo diverso. Perché in fin dei conti Lallo Pennisi ha trasmesso con il suo impegno costante proprio questo: creare qualcosa di speciale che diventasse tradizione.

Dove si svolge la manifestazione a Catania

Le immagini del 31 dicembre al porticciolo di Ognina hanno fatto da sempre il giro del mondo. In quegli ottanta metri da pontile alla spiaggetta si sono scritte pagine e pagine, creati duelli epici, vissuti momenti di grande emozione e commozione come l’arrivo collettivo alla memoria di Francesco Scuderi nel 2013.

La presentazione dell’evento

Al Circolo Canottieri Jonica domani mattina, alle 12, ci si ritroverà per la conferenza stampa di presentazione.

“Il ritorno della San Silvestro a Mare è anche questo un segnale inequivocabile di ritorno alla normalità dopo gli anni della pandemia – spiega il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi – “Con gioia riprendiamo l’organizzazione di uno degli eventi che storicamente stanno nel cuore dei catanesi che il 31 si riverseranno in massa nello specchio di mare di Ognina a salutare il vecchio anno che se ne va”.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno, oltre al massimo dirigente etneo, il vice presidente Igo La Mantia, il presidente della Fin Sicilia Sergio Parisi, il presidente del Circolo Canottieri Jonica, Vittorio Balestrazzi e il delegato sport del circolo Antonio Tarro.

Le emozioni dell’ultima edizione nel 2019 prima dello stop

L’ultimo vincitore nel 2019 era stato Federico Mammola, vittorioso nella gara assoluti, la batteria che attribuisce al primo l’iscrizione nell’albo d’oro. Il carabinieri s’impose su Diego Puglisi e il pallanotista Andrea Maglia, che si piazza sul podio per il secondo anno di fila, dopo il secondo posto della passata edizione. Parteciparono in 112, c’è da scommettersi in un record d’iscritti in quello che sarà necessariamente l’inizio di un nuovo ciclo. Il programma fu inaugurato dalla decima vittoria di Angelo Fonte, che ha un valore simbolo di straordinario impatto, nella categoria dei diversabili. Tra le donne vinse Annarita Platania. Nelle altre batterie primi posti per Vitaliano Petrillo, Roberto Rocca, Salvatore Roggio e Samuel Puglisi.

Come partecipare alla competizione

Come al solito ci si potrà iscrivere sino a cinque minuti dal via. Non ci sono regole in acqua. Allo start sarà battaglia. Il parterre sarà come al solito curato dai giudici federali con in prima linea Antonio Aventaggiato, una delle bandiere della corsa. Il conto alla rovescia è scattato. Non resta che prepararsi. Fare i giusti scongiuri per il clima. E poi tutti in acqua. Non vediamo l’ora. Bentornata San Silvestro, ci sei mancata.

Nunzio Currenti