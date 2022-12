Catania SSD, occhi in casa Empoli per il mercato del futuro?

Il Catania pianifica il mercato invernale e non solo: i rossazzurri iniziano piano piano a pensare anche alla squadra del futuro.

Il Catania di Ross Pelligra viaggia spedito verso il ritorno tra i professionisti.

I rossazzurri, guidati da mister Ferraro, stanno letteralmente dominando il girone I della Serie D, lasciando letteralmente le briciole alle dirette concorrenti.

42 punti in 17 giornate, 10 punti di vantaggio sulle seconde in classifica, 34 gol fatti e soltanto 10 al passivo. A meno di improvvisi cataclismi nel girone di ritorno, dunque, la formazione dell’Elefante potrebbe festeggiare a fine campionato l’agognata promozione in Serie C.

Programmazione la parola chiave

Saper guardare oltre, puntare il mirino verso il futuro oltre che sul presente.

E’ sempre stato questo, fin dall’arrivo all’ombra del “Liotru” dell’imprenditore siculo-australiano, il segreto del nuovo progetto Catania.

Anche per quanto riguarda il calciomercato.

Il vice-presidente Vincenzo Grella e il direttore sportivo Antonello Laneri, infatti, sono già a lavoro per puntellare l’organico etneo durante la campagna acquisti invernale.

Nessuna rivoluzione, come già detto: sfoltire la parola d’ordine e innesti mirati soprattutto in ottica under, con la lente d’ingrandimento posizionata sui 2004.

La dirigenza rossazzurra, tuttavia, avrebbe già iniziato a pensare anche al “domani”, vale a dire a quello che potrebbe essere il mercato estivo una volta riconquistata la Serie C.

Occhi in casa Empoli

Il Catania, stando a quanto raccolto, potrebbe attingere in vista della prossima stagione dalla cantera dell’Empoli, vivaio tra i più floridi nel panorama calcistico italiano.

Diversi sarebbero già i nomi sul taccuino di Grella, ex centrocampista proprio degli “Azzurri” toscani, club in cui tra l’altro milita anche il figlio Edoardo (categoria under 11).

Da Alessio Rosa, punta centrale del 2003, ad Assane Seck, esterno offensivo senegalese di 19 anni, i profili che, ad esempio, potrebbero stuzzicare la fantasia della governance etnea. Per un Catania che vuole chiudere il discorso promozione nel più breve tempo possibile e tuffarsi, come sempre, verso il futuro.

Intanto, però, com’è giusto che sia, testa alla ripresa del campionato, fissata per l’8 gennaio con il match del “Massimino” contro il Ragusa.