Catania SSD, preso De Respinis: chi è il nuovo attaccante rossazzurro

Già alle spalle il primo allenamento con i suoi nuovi compagni, Alessandro De Respinis è il nuovo innesto per l’attacco del Catania.

Il Catania batte un colpo sul mercato, per l’attacco. La dirigenza rossazzurra si è infatti assicurata il cartellino di Alessandro De Respinis, attaccante classe ’93 che ha giocato la prima parte di stagione in Serie C con la maglia del Sangiuliano City (12 presenze complessive).

Dopo aver risolto il suo contratto con la società lombarda, De Respinis si è messo subito al lavoro con i rossazzurri nel centro sportivo “Totuccio Carone” di Ragalna.

Lo manda Laneri

De Respinis è una vecchia conoscenza del direttore sportivo etneo Antonello Laneri. L’attaccante nativo di Magenta ha infatti indossato la maglia del Siracusa nella stagione 2016/17 quando, alla guida del club aretuseo nelle vesti di direttore sportivo, c’era proprio Laneri: in quel campionato mise insieme 11 presenze e una rete.

De Respinis è una prima punta: la sua posizione ideale, nel 4-3-3 praticato da mister Ferraro, sarebbe dunque quella di centravanti. Tra i pezzi forti del suo repertorio c’è l’attacco alla profondità: De Respinis è un attaccante d’area di rigore. Tuttavia, l’ex Sangiuliano City può all’occorrenza anche giocare accanto ad un’altra punta.

Da Mantova a Pesaro, attaccante girovago

Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Milan, per De Respinis si aprono le porte del calcio professionistico. Gioca le sue prime due stagioni con la maglia del Mantova, in Lega Pro Seconda Divisione, collezionando complessivamente 42 presenze e 8 reti. Poi, comincia il suo girovagare. In nove stagioni, infatti, indossa le maglie di otto squadre diverse: Santarcangelo, Siracusa, Pro Sesto, Piacenza, Vis Pesaro e Sangiuliano City in Serie C (161 presenze complessive e 24 reti), Lumezzane e Sondrio in Serie D.

Bomber di D

È proprio nelle stagioni giocate in Serie D, che De Respinis ha ottenuto il suo score migliore in termini realizzativi. 52 presenze e 25 reti nei due campionati disputati con la maglia del Sondrio, 33 presenze e 10 reti nell’anno trascorso a Lumezzane.

L’ex Siracusa si inserisce in un gruppo già rodato – lo dimostra la classifica – e, soprattutto, in un reparto già affollato: con il suo innesto, salgono a quattro le punte centrali a disposizione di mister Ferraro, da Manuel Sarao a Jefferson fino a un Gianluca Litteri che ha ripreso a lavorare con il gruppo. Insomma, la concorrenza non manca: quanto spazio saprà ritagliarsi il neo attaccante rossazzurro?