Il Catania vince ancora, 1-0 a Giugliano: decide Di Carmine. Le pagelle dei rossazzurri

La cura Cristiano Lucarelli continua a dare i suoi frutti: seconda vittoria consecutiva per il Catania, che sbanca Giugliano. Cronaca e pagelle

Ancora nel finale, ancora su palla inattiva. Il Catania continua a vincere, nel segno di Cristiano Lucarelli: i rossazzurri si impongono con il risultato di 1-0 allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano grazie al gol all’80’ di Samuel Di Carmine. Per il tecnico livornese è la seconda vittoria in altrettante gare: mai prima del suo arrivo il Catania era riuscito in stagione a centrare due successi di fila. Per gli etnei, che salgono in classifica a quota 21 punti, è un’altra vittoria pesante.

Si lotta al “De Cristofaro”

Primo tempo di lotta e intensità. Le due squadre non si risparmiano in termini di contrasti e fisicità, ma in poche circostanze hanno modo di rendersi pericolose. Dopo appena un minuto di gioco Marsura calcia da fuori (parata di Russo), poi all’11’ è Oviszach a mettere i brividi a Bethers con un destro a giro deviato da Bouah. La migliore occasione del primo tempo del Catania si materializza al 21’: proprio il terzino destro etneo, direttamente da rimessa laterale, trova Rocca che di testa impegna severamente Russo. La partita è sporca, dura e vive di tante mischie su palla inattiva: addirittura dodici i corner battuti dalle due squadre. Al riposo il risultato è di parità.

Di Carmine fa vincere il Catania

La prima metà del secondo tempo scorre senza che non accada sostanzialmente nulla. Negli ultimi venti minuti il Giugliano sembra calare, mentre il Catania accelera e dà l’impressione di voler far sua la partita. Marsura sfiora il gol di testa al 71’, più in generale i rossazzurri prendono in mano con decisione il match. A dieci minuti dalla fine ecco l’episodio che decide la gara: sul corner battuto da Chiricò, dopo una mischia che vede protagonista Curado, la palla giunge a Di Carmine che buca il portiere. Dopo il vantaggio Lucarelli si copre inserendo un difensore in più (Silvestri), il Giugliano non si rende praticamente mai pericoloso e anzi gli etnei sfiorano due volte il raddoppio, prima con De Luca e poi con Dubickas. Al triplice fischio, esultanza di Lucarelli e dei suoi: successo preziosissimo. Con Cristiano Lucarelli in panchina è un altro Catania.

Le pagelle

Bethers 6 – Non è mai severamente impegnato dagli attaccanti del Giugliano, ma continua è sempre sul pezzo, sempre attento. Personalità evidente. Portiere dal grande futuro.

Bouah 6.5 – Conferma i progressi evidenziati nelle ultime settimane. È attento soprattutto in fase difensiva, provvidenziale la sua chiusura su Giorgione al 29’. Nella ripresa si fa vedere anche in proiezione offensiva, mettendo in mezzo un bel cross per Marsura.

Curado 6.5 – Di testa è una certezza: respinge quasi tutti i palloni messi in mezzo dai crossatori del Giugliano. Trova anche l’anticipo ed è bravo a chiudere su Salvemini al 48’. Entra nell’azione del gol di Di Carmine ma più in generale è in crescita.

Lorenzini 6.5 – Scelto in luogo di Silvestri, gioca una gara attenta. Se il Giugliano in area crea poco il merito è suo e di Curado.

Castellini 6 – Ciuferri è un cliente scomodo e in un paio di circostanze lo mette in difficoltà, tanto che il difensore bresciano rimedia un giallo. Cresce nel secondo tempo quando chiude ogni varco sulla corsia di sinistra.

Quaini 6 – Fisicità e contrasti in mezzo al campo, un suo errore in disimpegno al 29’ poteva costare caro. Partita più da spada che da fioretto, lui non si tira indietro.

Zammarini 6 – Da mediano ha meno possibilità di sfruttare la sua qualità migliore, l’inserimento. Fa comunque il suo, con generosità.

Chiricò 6 – La tipologia di partita non è forse la più adatta alle sue qualità. Lui non rinuncia a provare le sue giocate, ma ci riesce solo ad intermittenza. Batte lui il corner che propizia la rete di Di Carmine. Dall’83’ Silvestri s.v. – Ultimi minuti per mettere in sicurezza il risultato.

Rocca 6.5 – La sua posizione, a galleggiare tra le linee, è quella che provoca più difficoltà alla difesa del Giugliano. Sua la migliore occasione del primo tempo, un colpo di testa respinto da Russo. Il suo cambio di ruolo si sta rivelando un’intuizione azzeccata di Lucarelli. Dal 77’ De Luca 6 – Si posizione subito dietro Di Carmine. Sfiora il gol con un tentativo dalla lunga distanza quando vede Russo fuori dai pali.

Marsura 6 – Cerca l’uno contro uno con Menna, ma fatica a superare il terzino del Giugliano e più in generale mostra poca convinzione. Qualcosa di più si vede nel secondo tempo, quando sfiora il gol di testa e ci mette più cattiveria. Dall’83’ Zanellato s.v. – Lucarelli vuole la sua gestione del pallone nei minuti finali.

Di Carmine 7 – Primo tempo “scomodo”: di palloni gliene arrivano pochi e lui fatica a gestirli. Nella ripresa il Catania cresce d’intensità e allora lui ne trae beneficio. Segna il pesantissimo gol che consegna tre punti alla squadra di Lucarelli: gli mancava dallo scorso 22 ottobre. Sei reti in campionato, sempre più bomber dei rossazzurri. Dal 91’ Dubickas s.v. – Ha l’occasione per fare il gol del 2-0 a tempo quasi scaduto ma non è preciso.

Lucarelli 7 – Ha ribaltato il Catania con la sua grinta e le sue idee. Il match è equilibrato, ma il tecnico livornese conosce bene la categoria: gli etnei accelerano negli ultimi venti minuti e vincono la partita. Il gol arriva, ancora una volta, su palla inattiva, così come successo con la Turris: il lavoro di Lucarelli e del suo staff in queste situazioni sta già pagando altissimi dividendi. Dopo il vantaggio si copre e la squadra non rischia nulla. Vittoria di “corto muso”, ma adeguata a ciò che il contesto (la Serie C) richiede. Con lui è proprio un altro Catania.

Tabellino

Giugliano-Catania 0-1

Marcatori: 80’ Di Carmine

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (dal 73’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Vogiatzis, De Rosa (dal 67’ Bernardocco); Ciuferri, Salvemini, Oviszach (dal 67’ De Sena). All.: Bertotto

Catania (4-3-3): Bethers, Bouah, Curado, Lorenzini, Castellini; Quaini, Zammarini; Chiricò (dall’83’ Silvestri), Rocca (dal 77’ De Luca), Marsura (dall’83’ Zanellato); Di Carmine (dal 91’ Dubickas). All.: Lucarelli

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Ammoniti: Castellini, De Rosa, Lorenzini, Di Carmine, Berman, Sarao