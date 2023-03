Champions League, sorteggio quarti di finale: derby Milan-Napoli, Inter con Benfica

Tre le squadre italiane impegnate nel torneo continentale

A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League. Tre le squadre italiane impegnate nel torneo continentale che scenderanno in campo per proseguire il cammino verso la finalissima.

Derby italiano, l’Inter con il Benfica

L’urna ha estratto un derby tutto italiano. Milan e Napoli si sfideranno in uno dei quarti di finale in programma nelle prossime settimane. Sorteggio sulla carta più agevole per l’Inter di Simone Inzaghi che “pesca” i portoghesi del Benfica. Grande attesa per la sfida tra il Manchester United di Pep Guardiola e la corazzata Bayern Monaco. Infine il Real Madrid di Carlo Ancelotti giocherà contro gli inglesi del Chelsea.

Il quadro dei quarti di finale

Le quattro sfide saranno: Real Madrid-Chelsea; Benfica-Inter; Manchester City-Bayern Monaco e il derby italiano Milan-Napoli. Inoltre la vincente di Milan-Napoli affronterà in semifinale la vincente di Inter-Benfica, mentre la vincente di Real Madrid-Chelsea se la vedrà con la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco.

Le date

Il sorteggio Uefa assicura una sfida tutta italiana nei quarti di finale Milan-Napoli che assicura all’Italia una semifinalista sicura dalla Roma del 2018. L’altra italiana nei quarti, l’Inter, se la vedrà con il Benfica (prima gara in trasferta perchè il Milan da campione d’Italia ha la possibilità di avere la prima gara in casa). La vincente del derby italiano affronterà o i nerazzurri o i portoghesi per una possibile semifinale tutta italiana. Le gare di andata dei quarti si svolgeranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile 2023 e quelle di ritorno martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2023. Le semifinali sono in programma 9-10 maggio e 16-17 maggio.