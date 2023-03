Sarao-De Luca, il Catania continua la sua marcia a Sant’Agata di Militello. Le pagelle

Il Catania infila la decima vittoria di fila battendo il Città di Sant’Agata terzo in classifica: decidono i gol di Sarao e De Luca. Le pagelle dei rossazzurri.

Nessuno, in Serie D, può fermare questo Catania. I rossazzurri espugnano lo stadio “Fresina” di Sant’Agata di Militello battendo i padroni di casa 2-1. Dopo un primo tempo a reti inviolate, in tre minuti nella ripresa gli etnei si guadagnano i tre punti: sblocca Sarao, raddoppia De Luca. Ininfluente ai fini del risultato la rete nel recupero di Scolaro. Di seguito le pagelle dei rossazzurri.

CITTÀ DI SANT’AGATA-CATANIA 1-2 (60’ Sarao, 63’ De Luca, 92’ Scolaro)

Le pagelle

GROAZ 6 – Scelto a sorpresa in luogo del titolare Bethers, nonostante la giovane età si dimostra portiere affidabile. Anche se forse poteva fare qualcosina in più sul gol, comunque ininfluente, di Scolaro.

RAPISARDA 6 – Primo tempo meno brillante del solito, quando è un po’ in affanno in fase difensiva. Sale di tono nella ripresa: proprio da una sua discesa sulla destra nasce la rete del 2-0 firmata da De Luca.

SOMMA 6.5 – Rientro da titolare dopo la gara saltata per infortunio contro il Paternò, si riappropria della sua posizione e regala la solita grande prestazione. Come il collega di reparto badando al sodo se c’è da spazzare il pallone in alcune situazioni. Grande campionato il suo.

LORENZINI 6.5 – Gli attaccanti del Città di Sant’Agata sono rapidi e possono creare pericoli, lui risolve ogni situazione con la consueta eleganze. Con Somma costituisce una coppia difensiva davvero super per la categoria.

CASTELLINI 7 – Alle letture difensive sempre precise, stavolta abbina discese sulla fascia di qualità. Il vantaggio del Catania nasce dai suoi piedi: bello il cross per Sarao che poi l’attaccante trasforma in rete. Riconferma per la prossima stagione pienamente guadagnata sul campo.

PALERMO 6 – Stavolta parte dall’inizio dopo la doppietta rifilata al Paternò. Sfiora gol nel primo tempo, in cui mette intensità, ma qualche fallo di troppo nella ripresa. DAL 58’ LODI 6.5 – Staffetta inversa rispetto al consueto: esce Palermo, entra Lodi. Dopo il suo ingresso cambia la partita e non crediamo sia un caso. Emblematica un’azione in cui batte una punizione dal limite dell’area ed è poi proprio lui a spegnere la ripartenza avversaria dall’altra parte del campo. A dispetto dell’età, fisicamente sta benissimo.

RIZZO 6 – Nel primo tempo non gioca la sua solita gara, qualche contrasto perso di troppo e lanci non sempre precisi. Come il resto del Catania, sale di livello nel secondo tempo. Avrebbe forse un po’ bisogno di tirare il fiato, ma Ferraro comprensibilmente non vi rinuncia mai.

VITALE 6 – Vince qualche contrasto in mezzo al campo, ma l’impressione è che fatichi a trovare la giusta posizione nel primo tempo. Come altri compagni di squadra cresce nella ripresa quando gli avversari abbassano il ritmo del pressing. DAL 90’ PEDICONE S.V. – Ultimi scampoli di gara per il terzino calabrese.

CHIARELLA 6 – È sempre il più pericoloso del Catania. I compagni lo cercano spesso perché gli avversari tengono la linea difensiva alta, e allora lui può fare male attaccando la profondità. Prova due volte il tiro nel primo tempo ed è utile pure in fase di assist. Gli manca però l’acuto. DAL 55’ FORCHIGNONE 6 – Entra bene, aggiungendo vivacità sulla corsia di destra.

SARAO 7 – Un po’ fuori fase nel primo tempo, quando è poco reattivo in area e nell’assistere i compagni con il suo consueto gioco di sponda. Nel secondo tempo però ha il grande merito di sbloccare la gara con un bel colpo di testa. Tecnicamente di gran pregio l’assist di tacco per De Luca in occasione dello 0-2. Un gol e un assist: gran partita. DAL 64’ JEFFERSON 6 – Sfiora il gol più volte, la rete comincia a mancargli. Minuti utili però per migliorare la condizione fisica.

RUSSOTTO 6 – Parte da titolare ed è subito attivo sulla corsia di sinistra. Attacco alla profondità e cross, la sua è una prestazione ordinata pur senza lo spunto decisivo. DAL 58’ DE LUCA 7 – Entra e dopo pochissimi minuti fa centro, pronto al tap-in sull’assist di Sarao. Sette gol in campionato, tutti in trasferta, ora è il capocannoniere del Catania con Jefferson.

FERRARO 6 – Stavolta cambia qualcosa nella formazione iniziale. Fuori Lodi e De Luca, oltre a Bethers, sceglie un centrocampo più muscolare con Palermo e un esterno puro con Russotto. Le scelte iniziali forse non lo premiano, ma come sempre la panchina è decisiva. Entrano Lodi e De Luca, e il Catania chiude la gara in due minuti con due reti di fila che mandano al tappeto gli avversari. È forse il suo merito principale di questa stagione: capire quando è il momento giusto per rimescolare le carte. Il resto lo fa una rosa di altissima qualità. Il suo Catania raggiunge quota 69 punti in classifica. Chapeau.