Clamoroso The Rock: “Mi hanno chiesto di diventare presidente USA”

La star del cinema e della WWE The Rock ha rivelato di essere stato contattato per candidarsi alle elezioni presidenziali USA

Una notizia destinata sicuramente a far discutere negli Stati Uniti e probabilmente anche nel resto del mondo. Dwayne “The Rock” Johnson, infatti, ha rivelato che diversi partiti lo hanno contattato per chiedergli se volesse candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti per le elezioni del 2024. Le richieste sarebbero piovute dopo la pubblicazione di un sondaggio, che aveva rivelato che il 46% degli americani avrebbe sostenuto la sua campagna elettorale.

The Rock: “In molti mi hanno chiesto di candidarmi”

Dwayne “The Rock” Johnson è stato il primo ospite del nuovo podcast del comico Trevor Noah, “What Now?”. Qui l’attore ed ex wrestler ha raccontato di “essere rimasto davvero commosso e onorato” dal sondaggio che spingerebbe alla sua corsa a Usa 2024. “Alla fine del 2022 ho ricevuto la visita di funzionari di diversi partiti che mi chiedevano se volevo candidarmi”, ha aggiunto “The Rock”. “E’ stato tutto molto surreale, perché non è mai stato un mio obiettivo fare politica”, ha poi sottolineato.