Inps ti avvisa su bonus, agevolazioni, scadenze: come funziona il servizio per ricevere mail o sms

Ricevere dall'Inps sms ed email a chi richiede per ricevere informazioni su potenziali sussidi a cui può avere accesso o per ricordare le scadenze di pagamenti o documenti da inviare. Ecco come

Sarà possibile ricevere dall’Inps, una mail o un sms, per proposte relative a servizi che l’istituto riterrà di loro potenziale interesse. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha lanciato il servizio “Personalizzazione e proattività” che presto sarà possibile utilizzare per chi lo desidera.

In questo articolo del Quotidiano di Sicilia, vi spieghiamo in cosa consiste e come richiedere il servizio telematico che dà agli utenti la possibilità di ricevere in modalità proattiva proposte di servizi ritenuti di interesse sulla base di informazioni già presenti negli archivi dell’Istituto.

Come funziona

Attraverso il nuovo servizio Inps, gli utenti riceveranno una notifica che ricorda una scadenza o avvisa che è possibile inoltrare la richiesta di un servizio o di un bonus, in base alle informazioni e alle richieste già fatte in precedenza.

Come richiedere il servizio Inps per ricordarsi scadenze o essere avvisati per esito positivo a bonus, agevolazioni

Per utilizzare questo servizio di proposta proattiva, si legge nella nota Inps, è necessario farne richiesta e autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati accedendo all’area MyINPS nella pagina “Gestione consensi”, dove, a partire dal 24 gennaio 2023, è presente la nuova sezione “Adesione ai servizi proattivi”.

Il progetto, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ha come obiettivo la semplificazione delle interazioni del cittadino con l’Istituto, nonché la definizione di soluzioni funzionali e tecnologiche a supporto della comprensione dei bisogni e delle caratteristiche oggettive dei cittadini. Lo si legge sul sito Inps.

Il presidente Inps: “Una rivoluzione”

Per il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, intervistato lo scorso 28 gennaio dal Corriere, la novità introdotta dall’istituto è una “rivoluzione”. “Spesso – ha affermato – i diritti di famiglie, lavoratori e pensionati rimangono inespressi, non vengono richieste le prestazioni cui si ha diritto: oggi si possono ottenere solo dopo aver fatto domanda. Non sarà più così”.

Al quotidiano, il presidente ha riportato alcuni esempi relativi al funzionamento del nuovo servizio. “Alla nascita di un figlio – ha spiegato – i genitori riceveranno informazioni sui bonus cui avranno diritto, dal bonus bebè a quello per l’asilo nido fino all’assegno unico, loro dovranno aderire al servizio, l’Istituto li avvertirà strada facendo, anche nel caso in cui dovessero avere diritto ad importi più alti. Lo stesso avverrà per i lavoratori pubblici e privati e per i pensionati. Uno dei miei sogni è la domanda di pensione precompilata che i cittadini troveranno in MyInps già al primo giorno di pensione, così da riceverla il prima possibile”.

“Nella pubblica amministrazione – ha aggiunto Tridico – è in atto una grande trasformazione digitale, c’è un intenso lavoro che ha visto insieme varie amministrazioni che hanno messo a disposizione le informazioni. E noi come Inps siamo dei collettori di dati. Certo, bisogna sempre fare i conti con le tutele della privacy e i dati non vanno solo raccolti, ma anche aggiornati: questa è la grande sfida per l’Inps”.