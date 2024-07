Come lavorare con Amazon, anche online: la guida alla candidatura e alle posizioni aperte

Ecco tutte le informazioni utili per entrare a far parte del team del colosso mondiale del commercio online.

Come lavorare con Amazon, anche online: ecco la guida completa del QdS per trovare un impiego (anche da casa) con il colosso dell’e-commerce, con sedi in tutto il mondo.

Le posizioni aperte: che lavori offre Amazon?

Amazon offre opportunità di lavoro per studenti (sia internship che lavori full time), ma anche impieghi per funzioni di magazzino nei magazzini e nei punti vendita aziendali e per sviluppatori/ingegneri di software.

Di seguito, le categorie di lavoro elencate sul portale di lavoro Amazon e le posizioni aperte:

Acquisti, pianificazione e gestione disponibilità a magazzino (Addetto agli Acquisti, Responsabile Pianificazione Supply Chain, Instock Manager – Responsabile disponibilità a magazzino, Addetto alla pianificazione, Responsabile Approvvigionamenti);

(Addetto agli Acquisti, Responsabile Pianificazione Supply Chain, Instock Manager – Responsabile disponibilità a magazzino, Addetto alla pianificazione, Responsabile Approvvigionamenti); Business & Merchant Development (Area sviluppo commerciale, posizioni di lavoro aperte in questo settore di Amazon: Business Development Manager, Channel Partner Manager, Corporate Development Manager, Partner Development Manager, Vendor / Merchant Manager);

(Area sviluppo commerciale, posizioni di lavoro aperte in questo settore di Amazon: Business Development Manager, Channel Partner Manager, Corporate Development Manager, Partner Development Manager, Vendor / Merchant Manager); Business Intelligence (posizioni da economista, Data Analyst, Data Engineer, Ingegnere BI, Business Analyst, Customer Insight Analyst, Statistico);

(posizioni da economista, Data Analyst, Data Engineer, Ingegnere BI, Business Analyst, Customer Insight Analyst, Statistico); Commerciale, Pubblicità e Account Management (Account Executive, Account Manager, Sales Development Representative, Advertising Manager, Media Planner Inside Sales);

(Account Executive, Account Manager, Sales Development Representative, Advertising Manager, Media Planner Inside Sales); Data Science ;

; Economia ;

; Finanza e contabilità ;

; Gestione database ;

; Gestione dei contenuti, editoriale e redazionale (Scrittore tecnico, Copywriter, Scrittore Marketing/Commerciale, Editore, Direttore contenuti digitali, Coordinatore materiale creativo, Sviluppatore di contenuti, Addetto alla qualità dei contenuti, Stratega dei contenuti, Responsabile dei contenuti);

(Scrittore tecnico, Copywriter, Scrittore Marketing/Commerciale, Editore, Direttore contenuti digitali, Coordinatore materiale creativo, Sviluppatore di contenuti, Addetto alla qualità dei contenuti, Stratega dei contenuti, Responsabile dei contenuti); Gestione operations e Distribuzione ;

; Gestione prodotti/ programmi/progetti (Amazon offre lavori in ambito tecnico e in ambito non tecnico. In quest’ultimo campo rientrano figure come: Project Specialist, Project Manager, Program Manager, Senior Program Manager o Technical Program Manager);

(Amazon offre lavori in ambito tecnico e in ambito non tecnico. In quest’ultimo campo rientrano figure come: Project Specialist, Project Manager, Program Manager, Senior Program Manager o Technical Program Manager); Investigation e Loss Prevention (prevenzione truffe e rischi e investigation);

(prevenzione truffe e rischi e investigation); Legale ;

; Marketing e PR (posizioni aperte: Coordinatore Marketing, Marketing Manager, Social e Digital Media Manager, Esperto Marchio e Posizionamento, Manager Comunicazioni Strategiche, PR Specialist, PR Manager);

(posizioni aperte: Coordinatore Marketing, Marketing Manager, Social e Digital Media Manager, Esperto Marchio e Posizionamento, Manager Comunicazioni Strategiche, PR Specialist, PR Manager); Operations , IT e servizi tecnici di supporto (lavori per tecnici e ingegneri);

, e di supporto (lavori per tecnici e ingegneri); Operatori Magazzino/Evasione ordini ;

; Politica pubblica ;

; Produzione fotografica / audio / video ;

; Progettazione (posizioni principali: Progettista UX, Progettista grafico, Progettista visivo, Artista FX. Artista di produzione, Artista Concezione Giochi, Artista Carattere/Ambiente, Progettista artistico, Progettista web);

(posizioni principali: Progettista UX, Progettista grafico, Progettista visivo, Artista FX. Artista di produzione, Artista Concezione Giochi, Artista Carattere/Ambiente, Progettista artistico, Progettista web); Public Relations & Communications (PR e comunicazione);

(PR e comunicazione); Ricerca (Scienziato specializzato nella Ricerca, Ingegnere specializzato nella Ricerca, Scienziato esperto del Linguaggio, Scienziato esperto del Suono, Esperto dell’Apprendimento Automatico);

(Scienziato specializzato nella Ricerca, Ingegnere specializzato nella Ricerca, Scienziato esperto del Linguaggio, Scienziato esperto del Suono, Esperto dell’Apprendimento Automatico); Risorse umane ;

; Scienza dell’apprendimento automatico (Big Data);

(Big Data); Servizio clienti ;

; Sicurezza, salute e assistenza medica ;

; Sistemi, Qualità e Ingegneria della Sicurezza (in questo ambito si può lavorare per Amazon come: Ingegnere Assicurazione Qualità, Quality Assurance Manager, Ingegnere dei sistemi, Ingegnere Supporto Sicurezza, Ingegnere per la Sicurezza, Amministratore Sistemi di Sicurezza);

(in questo ambito si può lavorare per Amazon come: Ingegnere Assicurazione Qualità, Quality Assurance Manager, Ingegnere dei sistemi, Ingegnere Supporto Sicurezza, Ingegnere per la Sicurezza, Amministratore Sistemi di Sicurezza); Software Development (sviluppo software);

(sviluppo software); Solutions Architect (posizioni per tecnologi);

(posizioni per tecnologi); Strutture, manutenzione e proprietà immobiliari (Tecnico delle strutture, Esperto delle strutture, Responsabile dell’area strutture, Tecnico dei servizi per le strutture, Tecnico della manutenzione industriale, Esperto dei sistemi di controllo);

(Tecnico delle strutture, Esperto delle strutture, Responsabile dell’area strutture, Tecnico dei servizi per le strutture, Tecnico della manutenzione industriale, Esperto dei sistemi di controllo); Supply chain / Gestione dei servizi di trasporto;

/ Gestione dei servizi di trasporto; Supporto amministrativo (Assistente amministrativo, Assistente di Direzione, Receptionist, Responsabile Ufficio);

(Assistente amministrativo, Assistente di Direzione, Receptionist, Responsabile Ufficio); Sviluppo hardware ;

; Sviluppo leadership e formazione (Formatore tecnico, Sviluppatore curriculum tecnici, Progettista educativo, Formatore alle vendite, Formatore IT, Responsabile Apprendimento e Sviluppo).

Opportunità per appaltatori, lavoratori interinali e liberi professionisti

Nella sezione “FAQ – Lavora con noi” di Amazon, l’azienda specifica che lavora spesso “con agenzie per il lavoro interinale per quanto riguarda appaltatori, lavoratori interinali o liberi professionisti“. Per ricercare le opportunità in questo settore, i professionisti possono contattare le agenzie di impiego delle città in cui sono presenti punti Amazon. Di solito, infatti, le posizioni aperte per questa tipologia di lavoratori non sono disponibili sul sito.

Come lavorare con Amazon, la candidatura

I requisiti per lavorare con Amazon

I requisiti per lavorare con Amazon dipendono naturalmente dall’offerta di lavoro e possono variare anche in base alla sede. Come titolo di studio può essere richiesto il semplice diploma, ma molto spesso serve anche una laurea e/o una specializzazione professionale, specialmente per il settore tecnico e per gli analisti.

Per conoscere la lista completa dei requisiti, così come la sede di svolgimento del lavoro, si rimanda alle singole offerte sul portale Amazon.

Come candidarsi

Dopo aver trovato un’offerta di lavoro di proprio interesse (esistono filtri di ricerca per sede, categorie aziendali, categorie di lavoro e parole chiave) sul portale https://www.amazon.jobs/it, l’aspirante dipendente Amazon dovrà cliccare su “Candidati ora”/”Apply” nella parte alta della pagina. Così il candidato potrà creare un proprio profilo (o accedere a quello già creato, per chi ha già inviato candidature) e caricare il CV, la lettera di presentazione e tutti i documenti richiesti.

Si può presentare domanda per lavorare con Amazon anche senza CV, ma l’azienda invita comunque a fornire una presentazione che dia idea del background e delle competenze del candidato. Accedendo al proprio profilo, il candidato potrà vedere anche lo stato della propria candidatura.

Come lavorare con Amazon da casa

Si può trovare impiego con Amazon anche in smart working. L’azienda, in particolare, offre posizioni lavorative virtuali (o “da remoto“) per persone qualificate residenti in alcune aree (la residenza del candidato, però, deve essere vicina a quella indicata nell’offerta di lavoro).

Le posizioni sono generalmente in (quasi) tutti gli ambiti, ma non in tutte le aree. Maggiori informazioni e posizioni aperte in costante aggiornamento al link: https://www.amazon.jobs/it/locations/virtual-locations.

Quanto guadagna un dipendente Amazon?

Secondo il portale Indeed, “la retribuzione mensile media in Amazon.com varia indicativamente da €932 per un lavoro da Intern a €2.476 per una posizione da Manager”. Naturalmente, gli stipendi variano in base al ruolo e all’esperienza del candidato, ma anche al settore di riferimento. Ecco alcuni esempi di stipendi medi annui (Glassdoor/Indeed):

Area Manager : da 36mila a 49mila euro; di II livello anche oltre i 60mila euro;

: da 36mila a 49mila euro; di II livello anche oltre i 60mila euro; Magazziniere : da 12mila a 20mila euro;

: da 12mila a 20mila euro; Team Leader : fino a 40mila euro;

: fino a 40mila euro; Operatore di magazzino : da 15mila a 19/20mila euro;

: da 15mila a 19/20mila euro; Operations manager : media di 72mila euro;

: media di 72mila euro; Marketing Manager : circa 55mila euro;

: circa 55mila euro; Account Executive : 70mila euro annui;

: 70mila euro annui; Sales Manager : anche oltre 75mila euro;

: anche oltre 75mila euro; Project Manager: quasi 50mila euro l’anno.

