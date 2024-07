Lavoro, l’ingegnere tra le figure più ricercate: quanto guadagna e di cosa si occupa

Di seguito, una breve panoramica sul mondo dell'ingegneria e le mansioni più richieste

Tra i mestieri sempre più in crescita anche tra le nuove generazioni che si apprestano all’esordio nel mondo del lavoro, c’è quello dell’ingegnere. Come noto, questa mansione può essere ricoperta in diversi ambiti ed è finalizzata alla progettazione, realizzazione o gestione di dispositivi, macchine, sistemi, strutture e impianti.

Ma quanto guadagna un ingegnere in media in Italia? Quali sono le mansioni più richieste e maggiormente pagate? Quali quelle più svolte? Di seguito, una breve panoramica sul mondo dell’ingegneria e i parametri conseguenti.

Quanto guadagna un ingegnere: retribuzione mensile e annua

Prima di parlare dello stipendio, bisogna precisare il lavoro dell’ingegnere. Questa figura, è un professionista che, con l’utilizzo delle conoscenze di matematica, fisica, chimica e di altre discipline collegate, procede alla progettazione, realizzazione e gestione di dispositivi, macchine, strutture, impianti e sistemi.

Ma quanto guadagna un ingegnere in Italia? Secondo una media, il singolo professionista può arrivare senza grandi problemi a percepire circa 1.700 euro netti al mese, il tutto nei primi cinque anni della propria carriera. I lavoratori con più esperienza invece (dai 10 anni in avanti), possono anche guadagnare fino a 40.000 all’anno.

Il caso dell’ingegneria biomedica

Il totale della retribuzione percepita dall’ingegnere, dipende chiaramente anche dalla mansione svolta. Per un ingegnere biomedico (la figura professionale che si occupa della progettazione, realizzazione e gestione della tecnologia che serve al medico), per esempio, lo stipendio medio in Italia è di circa 22.000 euro lordi annui. Si va a circa 20.000 euro annui nel caso di neolaureati in questo settore.

Ingegnere, le mansioni più richieste e con retribuzione alta

Ma quali sono gli ingegneri con più sbocchi sia a livello di richiesta (quindi opportunità lavorative) che di retribuzione? Di seguito, una classifica delle migliori mansioni ingegneristiche presenti sul mercato del lavoro.