Lavori in smart working con stipendi da record: ecco la TOP 10

Lavoro da casa e con uno stipendio altissimo? Si può: ecco i profili più ricercati e alcuni consigli utili.

Lavori in smart working che si possono svolgere comodamente da casa con stipendi che possono raggiungere cifre record anche di 140mila euro l’anno? Non solo esistono, ma sono anche sempre più richiesti in Italia e in tutto il mondo.

Ecco la classifica – stilata da FlexJobs, portale specializzato in lavoro da remoto – con i profili più richiesti nel mondo del lavoro (che si possono svolgere sia con diploma che con laurea, in alcuni casi) e totalmente in smart working.

Lavori in smart working, 10 possibilità con stipendi da record

L’analisi di Flexjobs – condotta su circa 60mila aziende – ha permesso di evidenziare 10 professioni per le quali la richiesta è altissima. Alcuni di questi sono anche molto ben pagati, con una RAL che può raggiungere i 150mila dollari (cioè circa 140mila euro). Non male per un lavoro svolto interamente da remoto, spesso anche per aziende estere che però non richiedono un trasferimento del dipendente. La classifica dei 10 lavori in smart working più richiesti include:

Esperto Contabile : un profilo che sicuramente richiede ampie conoscenze nel campo dell’economia e del fisco e delle normative del Paese di riferimento. In Italia, in genere, questo tipo di figura – che lavori o meno in smart working – percepisce uno stipendio medio di circa 30mila euro, ma le figure senior possono aspirare anche una RAL di 40/50mila euro.

: un profilo che sicuramente richiede ampie conoscenze nel campo dell’economia e del fisco e delle normative del Paese di riferimento. In Italia, in genere, questo tipo di figura – che lavori o meno in smart working – percepisce uno stipendio medio di circa 30mila euro, ma le figure senior possono aspirare anche una RAL di 40/50mila euro. Sviluppatore web : nell’epoca del digitale, le competenze informatiche sono sempre più richieste. Uno sviluppatore web può guadagnare anche più di 30mila euro l’anno in Italia e in Paesi come gli Stati Uniti anche cifre che sfiorano i 100mila euro annui.

: nell’epoca del digitale, le competenze informatiche sono sempre più richieste. Uno sviluppatore web può guadagnare anche più di 30mila euro l’anno in Italia e in Paesi come gli Stati Uniti anche cifre che sfiorano i 100mila euro annui. Customer Service Specialist : più comunemente noto come rappresentante del servizio clienti, è una figura esperta nell’assistenza ai clienti di un’azienda. Lo stipendio medio si aggira sui 39mila dollari annui in caso di assunzione all’estero, ma è un lavoro che permette importanti avanzamenti di carriera.

: più comunemente noto come rappresentante del servizio clienti, è una figura esperta nell’assistenza ai clienti di un’azienda. Lo stipendio medio si aggira sui 39mila dollari annui in caso di assunzione all’estero, ma è un lavoro che permette importanti avanzamenti di carriera. Product Manager : una figura dalle elevate competenze economiche che coordina l’esistenza di un prodotto dalla progettazione alla vendita. Secondo FlexJobs, un professionista – anche se lavora in smart working – può ottenere uno stipendio fino a 150mila dollari l’anno. In Italia è possibile ottenere una RAL che si aggira sui 40mila euro ma che per le figure senior arriva anche a 70mila euro.

: una figura dalle elevate competenze economiche che coordina l’esistenza di un prodotto dalla progettazione alla vendita. Secondo FlexJobs, un professionista – anche se lavora in smart working – può ottenere uno stipendio fino a 150mila dollari l’anno. In Italia è possibile ottenere una RAL che si aggira sui 40mila euro ma che per le figure senior arriva anche a 70mila euro. Assistente esecutivo : segretario/a d’azienda con elevate competenze, gestisce gli eventi, la formazione e gli appuntamenti di un’azienda. In Italia non è un lavoro con stipendi da record (si parla di una RAL di 20-25mila euro), ma negli Usa lo stipendio medio sale a oltre 70mila dollari (cioè circa 65mila euro).

: segretario/a d’azienda con elevate competenze, gestisce gli eventi, la formazione e gli appuntamenti di un’azienda. In Italia non è un lavoro con stipendi da record (si parla di una RAL di 20-25mila euro), ma negli Usa lo stipendio medio sale a oltre 70mila dollari (cioè circa 65mila euro). Account executive : Gestisce il rapporto tra azienda e cliente e ha uno stipendio molto alto. In Italia 76.500 € annui, ma in altri Paesi lo stipendio annuale supera anche i 100mila euro.

: Gestisce il rapporto tra azienda e cliente e ha uno stipendio molto alto. In Italia 76.500 € annui, ma in altri Paesi lo stipendio annuale supera anche i 100mila euro. Rappresentante per le vendite : Un lavoro che funziona spesso su commissioni ma che in molti casi può generare anche guadagni annui molto alti.

: Un lavoro che funziona spesso su commissioni ma che in molti casi può generare anche guadagni annui molto alti. Rappresentante per lo sviluppo aziendale : lo stipendio si aggira sui 66mila dollari l’anno (35mila euro in Italia).

: lo stipendio si aggira sui 66mila dollari l’anno (35mila euro in Italia). Project manager : una delle figure più richieste nel mondo del lavoro – sul mercato in presenza o in smart working – e tra le meglio pagate. In Italia un project manager può guadagnare anche 50mila euro l’anno. All’estero – per esempio negli USA – la RAL può arrivare anche sopra i 140mila dollari.

: una delle figure più richieste nel mondo del lavoro – sul mercato in presenza o in smart working – e tra le meglio pagate. In Italia un project manager può guadagnare anche 50mila euro l’anno. All’estero – per esempio negli USA – la RAL può arrivare anche sopra i 140mila dollari. Responsabile marketing del prodotto / Product Specialist: stipendio simile a quello di un project manager per le figure senior.

Come ricercare opportunità, 5 consigli utili

Desideri un lavoro in smart working con stipendi da record? Un lavoro ben retribuito da svolgere comodamente a casa, in uno spazio di lavoro condiviso o anche all’aria aperta (con l’ausilio di una buona connessione Internet)? Ci sono tanti strumenti che permettono di ricercarlo. Ecco 5 consigli utili:

Utilizza i portali di ricerca sul lavoro : molti di questi, da Indeed a FlexJobs, permettono di selezionare anche solo le offerte in modalità ibrida o da remoto;

: molti di questi, da Indeed a FlexJobs, permettono di selezionare anche solo le offerte in modalità ibrida o da remoto; Formazione continua : un lavoro – che sia o meno in smart working, che richieda o meno una laurea – rende molto se si hanno le competenze. Investire su corsi, risorse gratuite, certificazioni ed esperienza permette di trovare un lavoro e arrivare anche a percepire stipendi molto alti;

: un lavoro – che sia o meno in smart working, che richieda o meno una laurea – rende molto se si hanno le competenze. Investire su corsi, risorse gratuite, certificazioni ed esperienza permette di trovare un lavoro e arrivare anche a percepire stipendi molto alti; Aggiornare LinkedIn : il social del business, che permette di avere una “vetrina” delle proprie competenze, ricercare offerte di lavoro interessanti in tutto il mondo e perfino di venire notati da recruiter del proprio settore;

: il social del business, che permette di avere una “vetrina” delle proprie competenze, ricercare offerte di lavoro interessanti in tutto il mondo e perfino di venire notati da recruiter del proprio settore; Scrivere un CV in più lingue : avere un curriculum aggiornato è un must per trovare lavoro. Averne anche una versione in inglese e/o in altre lingue permette di ampliare le possibilità di essere notati da aziende all’estero.

: avere un curriculum aggiornato è un must per trovare lavoro. Averne anche una versione in inglese e/o in altre lingue permette di ampliare le possibilità di essere notati da aziende all’estero. Provare, provare, provare: fare colloqui, partecipare a selezioni, organizzare incontri con esperti delle Risorse Umane sono tutte azioni che aiutano ad accrescere il proprio bagaglio personale e culturale e che permettono anche di abituarsi a parlare in pubblico e a presentarsi in maniera adeguata alle aziende.

