Lauree più richieste nel 2024, ecco la classifica

Una delle domande più richieste è quale lauree sono più gettonate dal mondo del lavoro. A tal proposito è stata stilata una classifica sulla base delle richieste per gli studenti neo-laureati. La graduatoria è stata creata sui dati di Almalaurea sul job placement degli studenti dell’Università Federico II di Napoli, il più grande ateneo del Mezzogiorno. La ricerca – visionata in anteprima da Fanpage.it – analizza due tipi di statistiche: il download del Curriculum Vitae da parte delle aziende italiane o straniere accreditate sulla piattaforma che si interessano a determinati profili di neolaureati e vogliono approfondire il loro percorso di studi e la bacheca degli annunci di lavoro con le risponde degli studenti. I dati sono aggiornati a tutto il 2023 e ai primi mesi del 2024. Sono elementi utili per ottenere indicazioni efficaci per comprendere quali siano gli indirizzi di studio più richiesti dal mercato a Napoli e nel resto della Campania.

Alcune lauree più richieste

Nel 2024 le lauree magistrali in Ingegneria (5 anni di corso). Soprattutto richiesti i settori dell’Ingegneria Informatica, Gestionale ed Elettronica. Entra nella top ten la Laurea in Infermieristica: al decimo posto delle più richieste. La laurea triennale più ricercata da aziende e imprese è all’11esimo posto. Grande crescita della laurea magistrale in Giurisprudenza: registrato un boom nei primi mesi del 2024 rispetto allo scorso anno. A sorpresa il Corso di Laurea in Logopedia è al sedicesimo posto.

Numeri dei curricula scaricati per Facoltà e Dipartimenti

Nel 2023 sono stati 40.542 i curricula scaricati dalle aziende rispetto ai 43.202 del 2022. “Dal punto di vista dei Dipartimenti (ex Facoltà), il grosso lo fa Ingegneria, con 25.407 curricula (62,7%), seguita dal settore economico-statistico con 4.827 (11,9%), medico 2.088 (5,2%), scientifico 1.951 (4,8%), architettura 1.294 (3,2%), chimico farmaceutico 1.058 (2,6%), politico sociale 873 (2,2%), geo biologico 860 (2,1%), giuridico 378 (0,9 %), letterario 371 (0,9%), agraria e veterinaria 285 (0,7 %), linguistico 116 (0,3 %), psicologico 113 (0,3%), difesa e sicurezza 46 (0,1 %), artistico 3 (0,0%)” si legge.

Dagli annunci di lavoro pubblicati in bacheca relativamente all’anno 2023 al primo posto “si trova Ingegneria (1.021), seguita dai settori scientifico (574), economico-statistico (399), giuridico (118), politico sociale (116), linguistico (88), letterario (73), chimico farmaceutico (71), architettura (61), psicologico (53), geo biologico (49), medico (36), agraria e veterinaria (36). Si registra una grande crescita delle richieste per il settore linguistico, che dall’undicesima posizione dell’anno scorso sale alla sesta, e letterario, dalla nona alla settima” prosegue il pezzo.

“Un trend che prosegue anche nei primi mesi del 2024, dove ingegneria si conferma al primo posto per annunci pubblicati (237), seguita da scientifico (135), economico-statistico (84). Il linguistico sale addirittura al terzo posto, con 36 annunci, confermando la crescita del 2024. Segue, il settore politico sociale (34), giuridico (31), chimico farmaceutico (26), letterario (24), architettura (17), psicologico (16), geo biologico (14), medico (11), agraria e veterinaria (5)” conclude.