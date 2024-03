Concorso unico regionale Asl in Campania per dirigenti medici: 363 posti, il bando

Si cercano dirigenti medici in Medicina d'emergenza-urgenza in varie sedi. Ecco i requisiti e come fare domanda.

Concorso unico regionale Asl Campania: disponibili 363 posti per il reclutamento di dirigenti medici in medicina d’emergenza-urgenza indetto dall’Asl di Salerno e con posizioni aperte in varie aree della Campania.

Si tratta di un concorso unico regionale, per titoli ed esami, che prevede assunzioni a tempo indeterminato.

Concorso unico regionale Asl Campania, i posti disponibili

I posti a concorso – 363 in tutto – saranno così ripartiti:

AO Cardarelli n. 12 unità

AO dei Colli n. 11 unità

AO Moscati n. 5 unità

AO San Pio n. 13 unità

AO San Sebastiano n. 11 unità

AOU Ruggi n. 28 unità

ASL Avellino n. 9 unità

ASL Caserta n. 41 unità

ASL Napoli 1 Centro n. 60 unità

ASL Napoli 2 Nord n. 44 unità

ASL Napoli 3 Sud n. 45 unità

ASL Salerno n. 84 unità

Concorso unico regionale Asl Campania, la scadenza

Il termine ultimo di presentazione della domanda scadrà il giorno 21/03/2024, cioè al 30esimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Il bando e i requisiti

Il bando del concorso completo è disponibile sul sito della Regione Campania e sul sito aziendale dell’Asl di Salerno www.aslsalerno.it.

Questi in breve i requisiti generali e specifici per partecipare al concorso unico regionale Asl per la Regione Campania, indetto dall’Asl di Salerno.

Requisiti generali

Cittadinanza italiana;

Idoneità fisica all’impiego;

Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;

Essere in regola con gli eventuali obblighi di leva;

Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi/viziati;

Assenza di cause che ostacolino l’accesso al pubblico impiego.

Requisiti specifici

Laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza;

In caso di assenza della specializzazione richiesta, sono ammessi al concorso unico regionale delle Asl in Campania: i medici iscritti al corso di specializzazione, a partire dal secondo anno; i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data 2 febbraio 1998 nelle Usl e nelle aziende ospedaliere con la qualifica di dirigente medico; personale medico che abbia maturato – dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2023 -almeno 3 anni di servizio nei punti di emergenza-urgenza;

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi.

Come partecipare

Per partecipare al concorso unico regionale per le Asl della Campania, bisogna presentare domanda entro i termini di scadenza del bando. Ecco le istruzioni: