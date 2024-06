Come lavorare con Luxottica: info e criteri di selezione

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore ottico, il noto marchio Luxottica mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Luxottica, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle richieste del marchio, in generale i profili ricercati più spesso sono i seguenti:

Accounting, Finance and Analytics;

Customer Service;

Enigineering and Operations;

Human Resourcrs;

Marketing & Communications;

Optician;

Optometrist;

Retail;

Sales;

Intership & Co-Ops;

Wholesale.

Come candidarsi

Il Gruppo utilizza, come principale canale di reclutamento delle risorse umane, il proprio portale nel quale è presente la sezione lavora con noi. Qui è possibile prendere visione delle posizioni aperte e inviare il curriculum.

