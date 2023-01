Un grosso incendio è divampato oggi pomeriggio all’ex stabilimento industriale Teverina di Comiso in via Papa Giovanni XIII. Si tratta di un edificio abbandonato un ex oleificio ormai fatiscente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria, le cui operazioni sono ancora in corso

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un atto volontario e doloso, in quanto sarebbero stati dati alle fiamme dei rifiuti.

(Foto: Ragusaoggi)