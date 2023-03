Comiso, rapina in pieno giorno alle poste: panico tra gli utenti

Sull'accaduto indagano gli agenti del locale commissariato di polizia

Entrano con il volto travisato impugnando armi, e seminano il panico in un ufficio postale. E’ accaduto questa mattina a Comiso, nel Ragusano. La rapina intorno alle 9, orario in cui il locale era già pieno di persone. Inevitabili i momenti di tensione vissuti, in particolare quando i due malviventi avrebbero minacciato il personale di consegnare loro il denaro. Una volta ottenuto il malloppo sarebbero scappati facendo perdere ogni traccia. Sull’accaduto, cercando di ricostruire l’esatta dinamica grazie alle testimonianze dei presenti, stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia di Comiso. A facilitare le indagini, volte a risalire ai colpevoli, si spera possano essere le immagini delle telecamere di sorveglianza, poste sia all’interno dell’ufficio che nella zona.