Uomo accoltellato chiama la madre per chiederle aiuto: trovato morto in casa dalla donna

Sull'omicidio indagano i carabinieri.

Mistero a Oltrona di San Mamette, in provincia di Como. Un uomo di 43 anni, noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti penali, è stato trovato morto nella sua casa dalla madre che lo stesso aveva chiamato al telefono per chiedere aiuto. Il dramma all’alba di oggi lunedì 22 gennaio. Accorsa, la donna ha trovato il figlio esanime con un’ampia ferita da taglio al petto. Inutili i soccorsi, con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Indagini in corso

Al momento non è chiaro cosa sia successo e nessuna pista investigativa viene esclusa, anche se sembra quasi certo che si sia trattato di omicidio. Sul posto i carabinieri di Cantù e di Appiano Gentile che hanno avviato tutte le indagini del caso. Adesso è tempo di ricostruzione della dinamica dei fatti. Bisogna innanzitutto capire se Manuel Millefanti, questo il nome della vittima, sia stato accoltellato in casa o se avesse raggiunto l’appartamento dopo esser stato precedentemente ferito. Sull’omicidio indagano i carabinieri.