Omicidio di Francesco Bacchi, la svolta: ci sono altri indagati

Tra gli iscritti nel registro degli indagati per l'assassinio di Balestrate ci sarebbero anche due minorenni.

Sarebbero almeno 7 gli indagati per l’omicidio di Francesco Bacchi, il 20enne ucciso in seguito a una rissa davanti alla discoteca Medusa di Balestrate (in provincia di Palermo) lo scorso fine settimana.

L’indagato principale rimane Andrea Cangemi, accusato di omicidio preterintenzionale e attualmente agli arresti domiciliari.

Nuovi indagati per l’omicidio di Francesco Bacchi

Al momento non si hanno dettagli su chi siano i nuovi indagati per il delitto. Tra loro ci sarebbero anche due minorenni. Proseguono le indagini: gli inquirenti stanno visionando i filmati dei sistemi di sorveglianza nei pressi del luogo della tragedia e ascoltando tutti i testimoni che si sono fatti avanti dopo lo sconvolgente omicidio dello scorso sabato.

Andrea Cangemi rimane ai domiciliari. Il 20enne avrebbe confessato il delitto, pur sottolineando di non aver agito con l’intenzione di uccidere. Un video mostrerebbe il ragazzo prendere a calci la vittima.

L’autopsia e i funerali

Il 18 gennaio si è svolta al Policlinico di Palermo l’autopsia disposta dalla Procura per chiarire le cause della morte di Francesco Bacchi. Dall’esame sarebbe emersa la presenza di diversi traumi, in particolare alla testa, al corpo e al torace. Rimane ancora da stabilire quale o quali colpi siano risultati mortali. Maggiori dettagli saranno resi noti nell’arco dei prossimi mesi, una volta che i medici legali avranno presentato la relazione completa al pubblico ministero che indaga sull’omicidio.

In mattinata si sono svolti – in forma strettamente privata – i funerali di Francesco Bacchi. Il Questore ha vietato la cerimonia pubblica, ma a Partinico in tanti tra amici e conoscenti si sono riuniti in piazza con striscioni e palloncini per dire addio al 20enne.

