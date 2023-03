Il Comune di Caltanissetta decide di moltiplicare gli stalli rosa

Emessa un’apposita ordinanza del Comando di Polizia municipale per ampliare il numero delle aree di sosta riservate alle donne in gravidanza o con figli entro i due anni di età

CALTANISSETTA – Saranno ampliate le strisce rose per le automobiliste in dolce attesa. È quanto deciso dal Comune con l’ordinanza numero 99 dello scorso 28 febbraio, emanata dal Comando della Polizia municipale.

Già istituite nel 2014 come “stalli di cortesia” per le mamme in gravidanza o per le mamme con figli di età non superiore a due anni, la Giunta Municipale, visto anche il nuovo Codice della strada – con le recenti modifiche apportate all’articolo 7 e l’introduzione dell’articolo 188 bis in attuazione del Decreto legge 121 del 10/09/2021 – ha deciso di individuare nuovi spazi sul territorio cittadino.

“In un quadro più ampio di una politica a sostegno delle famiglie – si legge nell’ordinanza – l’istituzione dei parcheggi rosa costituisce un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con figli a seguito di età non superiore a due anni, residenti nel Comune nisseno, favorisce la mobilità all’interno dello stesso, consentendo di parcheggiare senza difficoltà negli appositi spazi dedicati”.

Un provvedimento volto anche a regolarizzare la sosta nelle aree riservate già previste in passato che necessitano ora del contrassegno rosa e la necessità di provvedere anche a specifiche sanzioni per coloro che utilizzano impropriamente tali aree, al pari di quanto avviene per l’utilizzo degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria, munite dell’apposito contrassegno.

La conversione degli stalli rosa riguarda quelli già esistenti in via de Gasperi 4 in prossimità del Consultorio; corso Vittorio Emanuele 85 nelle vicinanze degli uffici comunali; via Malta vicino al Poliambulatorio; viale della Regione vicino agli uffici pubblici. Altre strisce rossa saranno istituite in prossimità degli uffici postali presenti in città (viale della Regione 14; piazza Pirandello 17; via Leone XIII; via Paladini 85; piazza Roma 12; via Dalla Chiesa), nei supermercati di via Redentore 216; via Salvo d’Acquisto; viale S. Candura 22/G; via Amari 6; viale Sicilia (piazza Martiri Cinesi); viale Michelangelo 17; via de Gasperi df 69; via Musco, df 22.

Nel villaggio Santa Barbara gli stalli rosa saranno in corso Italia in prossimità della Chiesa; in piazza delle Zolfare vicino l’ufficio postale e della Guardia medica e in via del Fanciullo nei pressi della Scuola Materna.

Altri siti previsti sono: via Turati 110; viale Sicilia 158 vicino al Centro analisi e Poliambulatorio specialistico; via Calabria in prossimità della Questura; via Libertà 12 vicino al Tribunale; viale Michelangelo nei pressi del Parco della legalità; via de Amicis nei pressi del Parco Robinson; viale Sicilia vicino la Scuola Materna Palmintelli; via Angeli vicino al cimitero; viale Regina Margherita nei pressi della Prefettura, della Villa Amedeo e dell’Ufficio delle Entrate; via Malta di fronte il Giudice di Pace; via Crispi vicino la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali; via San Nicolò, vicino l’Ufficio tecnico comunale, via Rochester nei pressi della piscina comunale; via Pisani nelle vicinanze del cancello della Stazione ferroviaria.