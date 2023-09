Il Comune di Riesi lancia il Box della Salute

Un sistema autodiagnostico cabinato che consentirà ai cittadini di effettuare telemonitoraggio e la teleassistenza grazie a un sistema di tecnologie integrate

RIESI (CL) Il Comune ha stipulato un accordo per la fornitura del sistema multi-diagnostico Box della salute. Si tratta, nello specifico, di un sistema autodiagnostico cabinato che consente ai cittadini di effettuare a distanza teleconsulti medicinali, esami tele-refertati, senza liste di attesa e in totale sicurezza, grazie a un sistema di sanificazione integrato.

Nei giorni scorsi Wealty Sa – società svizzera operante nel settore healthcare e controllata da The Lifestyle Group Spa – è risultata aggiudicataria della gara numero 3732734 indetta dal Municipio per la fornitura di due Box della Salute, che verranno installati sul territorio di Riesi per rafforzare il presidio sanitario locale.

Il Comune ha stipulato l’accordo di fornitura attraverso il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione gestito da Consip, a seguito dell’offerta di Wealty Sa presentata il 15 settembre 2023. Il progetto rientra negli investimenti finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il Box della Salute un dispositivo unico in Italia

Il Box della Salute, frutto di nove anni di ricerche e sperimentazioni, rappresenta un dispositivo unico sul panorama italiano, che si distingue per la possibilità di realizzare in autonomia e in qualsiasi momento uno screening del proprio stato di salute, grazie a un’ampia dotazione di dispositivi elettromedicali integrati: tra questi dermatoscopio, saturimetro, stetoscopio, spirometro, sfigmomanometro, otoscopio ed elettrocardiografo. La finalità è quella di offrire un luogo di presidio fisso, facilmente collocabile nelle aree rurali, che non richiede lavori edilizi per la sua installazione ed è in grado di agevolare l’accesso del cittadino ai servizi di assistenza sanitaria. I servizi offerti consentono di contribuire efficacemente alla diffusione delle attività di prevenzione sul territorio, specie nelle aree remote e disagiate.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato Fabio Pasquali, amministratore unico di Wealty – di constatare come la nostra soluzione sia stata adottata con interesse della comunità di Riesi e auspichiamo che questa possa contribuire efficacemente a migliorare i servizi al cittadino, consentendo di effettuare visite specialistiche in assenza di liste d’attesa e spostamenti velocizzando così l’intero processo. La fornitura in questione rappresenta un importante passo verso il mercato della Pubblica amministrazione, che ha dimostrato un potenziale molto elevato presso realtà locali piccole, medie e grandi. Grazie a un modello di business snello, ai frutti di nove anni di investimenti tecnologici e a una forte ottimizzazione degli investimenti commerciali, stiamo portando avanti con successo il nostro piano strategico”.

Il Box della Salute è stato registrato presso il ministero della Salute in data 2/4/2021. Inoltre, è stato brevettato a livello europeo e risulta depositato come sistema autodiagnostico. Il brevetto risulta infine depositato a livello europeo tramite apposita pratica per marchi Ue.