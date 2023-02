Concessioni balneari, Bonelli: “Depositato esposto all’UE per infrazione su norma”

"Questa è una norma fuori dal diritto UE", ha sottolineato Angelo Bonelli sulla proroga alle concessioni balneari nel Paese.

“Abbiamo depositato questa mattina all’Ue l’esposto per l’apertura di infrazione sulla norma che consente la proroga alle concessioni demaniali marittime“, Lo annuncia Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio.

“Sappiamo che questo esposto, purtroppo per l’Italia, verrà drammaticamente accolto e che l’Italia pagherà un prezzo notevole, ma stiamo pagando l’arroganza di una maggioranza che per tutelare i privilegi di pochi, che pagano pochi euro e ne fatturano miliardi l’anno, stanno mettendo in svendita il patrimonio demaniale dello Stato italiano ai soliti noti, garantendone i privilegi”.

Concessioni balneari: “Norma fuori da diritto UE”

“Siamo convinti che i tempi per la risposta saranno brevi – aggiunge – come rapida è stata la risposta alla famosa norma fauna selvatica dove l’Ue, dopo 2-3 settimane, ha avviato il cosiddetto pre-contenzioso”.

“Questa è una norma fuori dal diritto Ue, e da quello che sappiamo anche la Presidenza della Repubblica ha forti obiezioni in merito. Ma al di là delle posizioni della Presidenza della Repubblica, nelle quali non voglio entrare, sarà inevitabile l’apertura di una procedura di infrazione”.