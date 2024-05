Concorsi all’Aeronautica Militare, 29 posti per aspiranti Tenenti: bando, requisiti e come partecipare

Tre bandi pubblicati dal Ministero della Difesa: ecco le informazioni utili per fare domanda.

Indetti concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 29 Tenenti in servizio permanente all’Aeronautica Militare.

Ecco i ruoli, i requisiti e come fare domanda.

Concorsi per Tenenti all’Aeronautica Militare, 29 posti

In particolare, l’Aeronautica Militare ha annunciato:

concorso per la nomina di 4 Tenenti nel Ruolo Normale del Corpo Sanitario Aeronautico (LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia);

(LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia); concorso per la nomina di 4 Tenenti nel Ruolo Normale del Genio Aeronautico così ripartiti: due nella categoria Fisica per laurea magistrale/specialistica in Fisica (LM-17), Matematica (LM-40), Scienze dell’Universo (LM-58), Scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) e Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75); altri due 2 (due) nella categoria Chimica per laurea magistrale/specialistica in Scienze Chimiche (LM-54) e in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71);

così ripartiti: due nella categoria Fisica per laurea magistrale/specialistica in Fisica (LM-17), Matematica (LM-40), Scienze dell’Universo (LM-58), Scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) e Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75); altri due 2 (due) nella categoria Chimica per laurea magistrale/specialistica in Scienze Chimiche (LM-54) e in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71); concorso per la nomina di 21 Tenenti nel Ruolo Normale del Genio Aeronautico da impiegare nei Domini Cyber e Spazio della Difesa, così ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di studio: 11 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) e ingegneria elettronica (LM-29); 6 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria dell’automazione (LM-25) e ingegneria informatica (LM-32); 3 (tre) per laurea magistrale/specialistica in ingegneria aeronautica o aerospaziale e astronautica (LM-20); uno per laurea magistrale/specialistica in Fisica (LM-17).

Requisiti

Per partecipare al concorso per Tenenti dell’Aeronautica Militare il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

Età: 40 anni (non compiuti) per Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento delle stesse Forze Armate; 34 anni (non compiuti) per Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri con un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell’Arma; 35 anni (non compiuti) per chi non appartiene alle categorie precedentemente menzionate;

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego nella Pubblica Amministrazione o licenziati per motivi disciplinari o di inattitudine/inidoneità alla vita militare;

(per candidati ai concorsi per tenenti dell’Aeronautica Militare maschi) Non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.

non essere stati condannati per delitti non colposi;

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti non idonei nei confronti delle Istituzioni democratiche;

Possesso del titolo di studio richiesto o equipollente.

Come partecipare e scadenza bando

Le domande di partecipazione al concorso dell’Aeronautica Militare vanno inviate tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, disponibile all’indirizzo www.difesa.it – Area Concorsi online – o al sito https://concorsi.difesa.it. La scadenza è al 30esimo giorno dalla pubblicazione dei bandi di concorso sul portale inPa, cioè al 26/6/2024.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando, sul sito inPa o anche su quello del Ministero della Difesa e pubblicato anche in basso.

