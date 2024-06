Concorso AGCOM 2024, 19 posti per funzionari e 5 per collaboratori amministrativi: il bando

Concorsi aperti sia a diplomati che a laureati in varie discipline: ecco i requisiti e come partecipare.

Concorso AGCOM 2024: indette due procedure di selezione per coprire 19 posti da funzionari e 5 da collaboratori amministrativi per l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Ecco il bando e i requisiti per partecipare.

Concorso AGCOM 2024 per funzionari e amministrativi, i posti

Sono disponibili complessivamente 5 posti per il profilo operativo AGCOM (di cui 3 operativi con competenze amministrative e 2 operativi con competenze informatiche) e 19 per il profilo funzionario AGCOM così ripartiti:

n. 3 funzionari area giuridica (codice AGCOM/FG);

(codice AGCOM/FG); n. 3 funzionari area tecnica con profilo di data scientist (codice AGCOM /FT);

con profilo di data scientist (codice AGCOM /FT); n. 3 funzionari area sociologica (codice AGCOM /FS);

(codice AGCOM /FS); n. 2 funzionari area economica (codice AGCOM /FE);

(codice AGCOM /FE); n. 4 funzionari area giuridica (codice AGCOM/FAG);

(codice AGCOM/FAG); n. 2 funzionari area tecnica (codice AGCOM /FAT);

(codice AGCOM /FAT); n. 2 funzionari area economica (codice AGCOM /FAE).

In entrambi i casi le sedi sono Napoli e Roma.

Requisiti

Per accedere al concorso AGCOM, in base al ruolo di proprio interesse, si chiedono i seguenti requisiti:

Operatori con competenze amministrative

Possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale

possesso di uno dei seguenti requisiti: b.1) aver svolto per almeno due anni attività debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati; b.2) aver prestato servizio all’Autorità con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo; b.3) aver prestato servizio nel ruolo dell’Autorità nella qualifica di esecutivo da almeno quattro anni ed essere in possesso, da almeno due anni, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Operatori con competenze informatiche

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

possesso di uno dei seguenti requisiti: b.1) avere un’esperienza documentata, di almeno 6 anni, come sistemista informatico nell’ambito di sistemi informatici di amministrazioni ed enti pubblici o privati; b.2) aver prestato servizio presso l’Autorità con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo; b.3) aver prestato servizio nel ruolo dell’Autorità nella qualifica di esecutivo da almeno quattro anni ed essere in possesso, da almeno due anni, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ecco il bando per maggiori informazioni:

LEGGI IL BANDO OPERATORI

Funzionari

Per i profili di tutte le aree è richiesto una laurea magistrale e un periodo di esperienza. Di seguito si rimanda al bando per verificare i requisiti e le classi di laurea ammesse al concorso AGCOM per ciascun profilo.

LEGGI IL BANDO FUNZIONARI

Valgono sia per i funzionari e per gli aspiranti operatori amministrativi che si candideranno ai concorsi AGCOM anche i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o equiparata in base all’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Maggiore età;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un impiego nella pubblica amministrazione per motivi disciplinari o per persistente insufficiente rendimento;

Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento al rapporto di lavoro con la PA;

Essere in posizione regolare con l’obbligo di leva, per chi vi è soggetto;

Idoneità fisica all’impiego.

Come partecipare

Per partecipare al concorso per funzionari e operatori dell’AGCOM, il candidato deve presentare domanda tramite il portale inPA, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sul sito dell’Autorità. Serve lo SPID o anche CIE (carta d’identità elettronica)/CNS (carta nazionale dei servizi)/credenziali eIDAS per accedere alla piattaforma.

Concorso AGCOM per funzionari e amministrativi 2024, scadenza del bando

La scadenza del bando è prevista per l’11/7/2024.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it