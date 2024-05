Concorso Asp Messina, 35 posti a tempo indeterminato per dirigenti medici: il bando

Nuova opportunità nel mondo della sanità per medici specializzati in diverse discipline: ecco come e quando fare domanda.

L’Asp di Messina ha indetto un nuovo bando di concorso: l’Azienda Sanitaria Provinciale è alla ricerca di 35 dirigenti medici da assumere a tempo indeterminato.

Ecco i requisiti, come e quando fare domanda per uno degli ultimi concorsi pubblici attivati nel mondo della sanità in Sicilia.

Concorso Asp Messina per dirigenti medici, 35 posti

L’Asp messinese ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per coprire 35 posti da dirigente medico a tempo indeterminato e per medici specializzati in diverse discipline. In particolare, sono a disposizione i seguenti posti:

Dirigente medico di Ematologia : 1 posto;

: 1 posto; Dirigente medico di Psichiatria : 10 posti;

: 10 posti; Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione : 1 posto;

: 1 posto; Dirigente medico di Urologia : 5 posti;

: 5 posti; Dirigente medico di Medicina d’emergenza-urgenza : 10 posti;

: 10 posti; Dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia: 8 posti.

Tutte le posizioni sono a tempo indeterminato.

Requisiti

Questi i requisiti d’accesso al concorso Asp per dirigenti Medici a Messina:

Requisiti generali:

Cittadinanza italiana o in un Paese Ue, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

Idoneità fisica all’impiego;

Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. I medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica possono partecipare ma saranno collocati in graduatoria separata. Solo per la disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, possono partecipare al concorso dell’Asp di Messina anche i candidati che non hanno ancora la specializzazione ma hanno maturato almeno 3 anni di servizio – anche con continuativi – in servizi di emergenza-urgenza del Servizio Sanitario Nazionale nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2023.

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.

Non essere esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati dispensati dall’impiego di una Pubblica Amministrazione per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Come fare domanda

Per accedere al concorso Asp per dirigenti medici a Messina, bisogna fare domanda entro i tempi prestabiliti in via telematica. Bisogna andare sul sito internet dell’Azienda (www.asp.messina.it), sezione “Bandi di concorso/ Procedure online – Partecipa a una selezione) e seguire le istruzioni.

Concorso Asp Messina 2024, scadenza

La scadenza per presentare la domanda è al 30esimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cioè al 9 giugno 2024. Il bando integrale è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Concorsi – n.5 del 29 marzo 2024 e sul sito dell’Asp messinese.

